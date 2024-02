“Crá”: Boric felicita a Luis Slimming por exitosa rutina en Viña que incluyó chiste sobre el Presidente

El Presidente Gabriel Boric se sumó a los elogios al humorista Luis Slimming, luego de su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2024.

Su pasado como profesor de matemáticas y alusiones a la contingencia fueron parte del material que puso en tierra firme la presentación del comediante en la tercera noche del festival. Entre ellos, estuvo la mención al fin de la relación entre Irina Karamanos y el Mandatario.

“Boric está soltero”, partió introduciendo. Algo que rápidamente soltó pifias en la Quinta Vergara. “Parece que no les gusta que esté soltero”, respondió Slimming, sacando risas en el público.

“A mí me gustó que la exprimera dama dijera ‘no si es que terminamos en buena’. La pobre no puede ir al Registro Civil porque sale el ex ahí”, comentó respecto al quiebre de Karamanos y Boric, generando risas en la Quinta Vergara.

“¡Gracias! Este es el sueño que siempre tuve”, escribió el humorista en su cuenta de Instagram tras su consagración. El mandatario comentó la publicación, escribiendo “¡Felicitaciones crá!”.