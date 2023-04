Crisis migratoria: ministro del Interior peruano dice que cancillerías de Chile y su país trabajan propuesta de corredor humanitario

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, afirmó este viernes que las cancillerías de su país y Chile están trabajando una propuesta para implementar un corredor humanitario en la frontera.

“Es una de las soluciones. A nivel de Cancillería se está trabajando con Chile, con Ecuador y con Venezuela para ver de qué manera puedan pasar la frontera sin problemas y con la seguridad necesaria”, sostuvo Romero en declaraciones consignadas en el sitio de RPP Noticias.

“Eso está en desarrollo. Esperemos que se pongan de acuerdo, ver de qué manera se puede dar una solución. Lo más importante es que se dé la seguridad a todos los extranjeros que quieren regresar a su patria”, sostuvo.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, anunció medidas de apoyo humanitario por la situación que afecta a familias extranjeras con bebés, niños, niñas y personas mayores que quieren salir de territorio chileno y permanecen varadas en la frontera.

En esa línea, la autoridad dijo ayer que “el corredor humanitario es fundamental”.

Por su parte, el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, se mostró reacio.

“Yo en realidad no sé si estoy tan de acuerdo con eso. El corredor humanitario es bidireccional. No tan solo va a permitir la salida de personas sino que también el ingreso de personas que no están controladas por un paso habilitado”, dijo Jorge Díaz en entrevista con radio Agricultura la mañana de este viernes.