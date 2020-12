Daniel Jadue sobre el sumario sanitario en su contra por viajar a la región de Coquimbo: “No tengo excusa, no debí ir”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió al sumario sanitario abierto en su contra por la seremi de Salud de Coquimbo, tras viajar a la región pese a la prohibición establecida por las disposiciones de la fase 2, en la que se encuentra la RM. Estas prohiben los viajes interregionales salvo casos específicos como asistencia a funeral, horas médicas, viaje a residencia o trabajo en una empresa considerada esencial.

“Ayer [sábado] fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres -escribió el edil en su cuenta de Twitter-. Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”.

Durante la jornada, Jadue también participó en el lanzamiento de la campaña a la reelección del alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian. Al respecto, el mismo edil compartió imágenes del evento en sus redes sociales.

Respecto al sumario, ayer desde la seremi indicaron que con la apertura de la investigación es posible investigar los antecedentes y verificar el efectivo cumplimiento de las normativas sanitarias pertinentes.