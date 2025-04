De robo por sorpresa a estafa: Comisaría Virtual permitirá realizar nuevos tipos de denuncias

Durante la jornada de este martes 15 de abril desde Carabineros y anunciaron una modernización de la plataforma de Comisaría Virtual, la cual ahora contará con la opción de acoger denuncias por ilícitos como el robo de accesorio de vehículos, robo por sorpresa, apropiación indebida y estafa.

Estas denuncias se suman a las que ya se podían realizar en línea como hurto simple, hurto de hallazgo, hurto agravado, daño a la propiedad y maltrato animal, y busca optimizar los procesos de atención al público mediante la automatización de diversos trámites.

La medida de esta forma permitirá que las personas puedan denunciar sin necesidad de asistir de forma presencial a una unidad policial y forma parte de la Política de Transformación Digital del Estado y se encuentra en línea con los ejes de Cero Fila, Cero Papel e Identidad Digital.

Según detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, “el día de hoy estamos dando un gran paso que es fortalecer el catálogo digital en relación a las denuncias que se presentan en comisaría virtual”.

De acuerdo a lo que agregó, “ingresando a nuestra plataforma, la persona podrá llenar los datos, entregar los antecedentes que sean requeridos y se realiza la tramitación por parte del equipo que conforma Comisaría Virtual”, enfatizando que “por lo tanto, con esto pretendemos también darle las mejores condiciones a la gente que pueda denunciar”.

“Esta información no se pierde, esta información sigue los canales legales, judiciales que corresponden, pero es importante que se entregue estos antecedentes y se denuncie”, detalló.

Equipo de Comisaría Virtual. Foto: Carabineros.

Junto con esto, se dio a conocer el estreno de un Módulo de Reencuentros Familiares, el cual tiene por objetivo facilitar la búsqueda de personas con las que se ha perdido contacto y priorizar aquellos casos que involucren a adultos mayores o personas en situación de calle.

Según se dio a conocer, esta nueva herramienta fue desarrollada en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros.

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, valoró las medidas aplicadas señalando que “¿Por por qué es tan importante tener más denuncias? Porque el trabajo territorial se fortalece. Y como bien decía el general director, ese trabajo además ahora gracias a que tenemos planes estratégicos, se juntan en una base analítica, se revisan y por lo tanto, no sólo la persona que fue víctima de una estafa va a poder denunciarla y en cinco minutos tenerla lista y ser procesada muy rápidamente ante la fiscalía, sino que además Carabineros va a contar con un sistema más robusto de análisis para hacer mejor su trabajo".

Finalmente la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, expresó que “aquí quiero resaltar primero que delito que no se denuncia no existe para las instituciones y eso no permite diseñar un trabajo preventivo”, enfatizando que las denuncias realizadas permitirá “generar datos para poder prevenir, para poder desarrollar acciones específicas y concretas en lugares, en barrios, en comunas, en regiones donde se repiten determinados tipos de situaciones, también en el ámbito virtual”.

“Hoy día el aumento de los delitos virtuales es una gran preocupación para las instituciones y por lo mismo obtener información desde qué medios se cometen, cuáles son las formas, cuál es el relato que la persona pone en cada uno de los elementos cuando hace esta denuncia, son fundamentales para la investigación y por lo mismo es que es tan importante contar con esta información para las policías y también obviamente para las fiscalías ”, señaló.