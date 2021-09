Ministro Delgado dice que es “muy probable” que el toque de queda no se renueve el 30 de septiembre

El 30 de septiembre el decreto que rige para el funcionamiento del estado de excepción en el país llega a su fin. Con ello se abre la interrogante de si el gobierno buscará su extensión o no.

El viernes, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que se podría evaluar tras Fiestas Patrias: “En la medida que los números se mantengan, las libertades pueden ir avanzando de una manera positiva”.

Y hoy el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió qué pasará a partir de esa fecha. “Eso es algo que todavía estamos analizando, en lo personal creo que el estado de excepción ha servido muchísimo en este año y fracción, nos ha permitido tener el plan Paso a Paso, nos ha permitido tener las cuarentenas comunales, nos ha permitido poder controlar la pandemia. Pero obviamente la situación ahora es distinta, los números son distintos, el avance en la vacunación es distinto y eso hace pensar de que a lo mejor no fuese necesario recurrir a esa instancia a fin de mes”, dijo en radio Universo.

En esa línea, agrego que “es algo que todavía tenemos que definir bien, estamos viendo los últimos detalles, porque justamente asociado al estado de excepción hay otras externalidades, no solamente la cuarentena, no solamente el toque de queda, no solamente el cierre de fronteras, sino que también hay otro tipo de acciones que se toman a partir del estado de excepción”.

“Es muy probable que no sea necesario (extender el estado de excepción), eso es así. Pero también hay que ser muy claros en decir que tal como ha ocurrido en otros países del mundo, que logran salir, abrir, sacar mascarillas y después tienen que retroceder, tenemos que ser muy cautos a la hora de decir que puede ser que el 30 de septiembre no vayamos al Congreso a pedir nuevamente el estado de excepción, pero eso no quita que a lo mejor en un tiempo después tengamos que volver a poner el estado de excepción. Si hay un rebrote después y las circunstancias cambian nuevamente en contra, vamos a volver que tenerlo. El hecho de no ir (al Congreso) el 30 de septiembre no significa que de aquí en más no habrá más toque de queda o restricciones sanitarias”, explicó.

“¿Es muy probable que el 30 de septiembre no se renueve?, es muy probable”, cerró.

Fiesta masiva en Parque Padre Hurtado

Por otro lado, Delgado se refirió a una masiva fiesta que se registró el viernes en el Parque Padre Hurtado, ubicado en la comuna de La Reina, a la que asistieron cerca de 10 mil asistentes. Hasta el lugar llegó Carabineros para hacer desalojo del lugar, debido a que se incumplieron los aforos y las medidas permitidas por la autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia por coronavirus.

De hecho, el sábado el Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Andrés Bello denunció que en dicho encuentro asistió un persona positiva de Covid 19. Tras ello, la Seremi de Salud Metropolitana comenzó a realizar una investigación epidemiológica para pesquisar al supuesto caso positivo y sus contactos estrecho.

“Claramente se rompieron todas las normas y los aforos, no había ningún tipo de distancia ni mascarilla y a partir de aquello nosotros estamos trabajando”, dijo Delgado hoy.

Delgado dijo que sobre esta fiesta había dos focos: “Buscar a ese positivo y las personas que pudiesen haber interactuado para poder aislarlas, pero también vamos a ser muy rigurosos en suspender los pases de movilidad de todas aquellas personas quienes hayan incumplido la normativa. Y eso es algo que ya se ha hecho en otras oportunidades, se ha hecho en otras fiestas de menor envergadura, fiestas clandestinas o fiestas que se han sorprendido fuera del toque de queda”.

El ministro agregó que sostuvieron conversaciones con los alcaldes de las tres comunas involucrados en la administración en ese parque, La Reina, Las Condes y Providencia, para evitar que se repita la escena del viernes pasado. “Las tres comunas que tienen algo que ver con ese parque van a tomar las medidas, ya las están tomando y nos han comunicado algunas medidas que van a tomar, algunos son más drásticos. Hay algunos alcaldes que tienen una visión más dura, de cerrar el parque, pero yo creo que va a primar alguna medida mixta, ir mejorando el control”.