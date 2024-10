Denuncias de filtraciones de aguas servidas en Hospital San Borja datan de 2020 y recinto dice que reparar tomará 7 meses

El Hospital San Borja Arriarán (HCSBA) está en el centro de la polémica luego de la denuncia realizada por médicos, quienes acusaron filtraciones de aguas servidas por los conductos eléctricos en la Unidad de Pacientes Críticos. Y si por un lado el recinto salió al paso de las críticas a través de un comunicado público, poco a poco se van conociendo otros detalles, como que las denuncias sobre estos hechos datan, por lo menos, desde hace cuatro años.

“Mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad, porque cae agua. Y a veces me dicen limpia, pero es verdad que es agua con caca. Y no me han dado ninguna respuesta por escrito, me han obligado”, había denunciado originalmente respecto de las condiciones de trabajo la jefa de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital, Francisca Ríos, apuntando no solo a lo sucia del agua filtrada, sino que se filtra por ductos eléctricos, con el peligro que esto implica.

El tema es que la propia profesional ya les había enviado a los directivos del hospital correos electrónicos con esta y otras denuncias solicitando investigaciones sumarias desde mucho antes de la actual, con algunas que datan incluso desde agosto de 2020, pocos meses antes del gran incendio que afectó al recinto en enero de 2021 y que justamente se habría producido por una falla eléctrica en el área de calderas.

Tras denuncia de médicos: Hospital San Borja señala que arreglos en ductos de torre de hospitalizados tomarán 7 meses.

Con todo eso como contexto, la institución explicó, en voz de su director, Jorge Wilhelm, que tras la denuncia, respaldada por el senador Juan Luis Castro (PS), la Seremi de Salud realizó una inspección de los lugares afectados, en la que constató que “no se visualiza presencia de filtración de aguas servidas u otro líquido, así como agua o líquido aposado en todo el recorrido, al igual que la emanación de olores característicos a aguas servidas u olores molestos”.

Pero según algunos funcionarios del hospital, la situación no se reduce solo al área de residentes. Que es recurrente ver fugas y roturas de cañerías en distintos rincones del recinto. Todo esto, agregan los mismos funcionarios, se ha ido informando a la dirección. Y, por otro lado, que cuando fue la Seremi el lugar ya estaba limpio porque no podían mantenerlo así ya que tenían que seguir atendiendo pacientes.

Según detallan, las filtraciones solo afectaron a la sala de residencia y se constató que “los boxes de los pacientes no se vieron afectados”. También mencionan que “los servicios higiénicos y las áreas involucradas en los eventos, al momento de la presente inspección, se encuentran funcionando con normalidad”.

“Cabe señalar que el HCSBA es un edificio de data muy antigua (1976), donde todas las cañerías que componen la torre son de fierro fundido y con sarro acumulado, por lo que su diámetro ha disminuido con el tiempo”, seguía el escrito, el que añadía que “conscientes de esta circunstancia, en junio, tras una licitación, se contrató una empresa para intervenir todos los antiguos ductos sanitarios de la Torre de Hospitalizados del HCSBA, comenzando en el piso 6″.

Estos arreglos definitivos, agregaron, consisten en cambios completos de todas las cañerías y bajadas de cada uno de los pisos, cambio de artefactos sanitarios, pintura, mejora en salas de pacientes, pasillos, entre otros. “Los trabajos durarían, aproximadamente, 7 meses para completar toda la torre, manteniendo siempre la continuidad de la atención de los pacientes”.

Debido a que la semana anterior hubo una “emergencia en la UCI Adulto (3er piso) donde descargas provenientes del 5to piso generaron una filtración de aguas servidas que cayó en la residencia de los médicos de este servicio”, el recinto solicitó que los trabajos se centraran “en los ductos sanitarios que van del 5to al 3er piso, para luego continuar con los demás y lograr la mejora en toda la torre en un plazo de, aproximadamente, 7 meses”.

Debido al inicio de los arreglos en el 3er piso, “desde ayer (11 de octubre), el HCSBA ha restringido los ingresos a las camas de UCI y UTI Adulto. Todos estos arreglos van a significar una menor disponibilidad de camas, lo que ha sido comunicado y coordinado con el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) para asegurar que no afecte la continuidad de la atención”.

En el comunicado también recuerdan el incendio de 2021 en el hospital. “Respecto a riesgos de incendio en la Torre del HCSBA, es importante señalar que tras ocurrido el siniestro en 2021 se hizo una revisión de cada uno de los tableros eléctricos de los pisos del hospital. Con la certificación de los tableros eléctricos, realizada por un especialista en el área, se autorizó la apertura de la Torre de Hospitalizados. Se suma a ello que, a comienzos de 2024, se realizó un cambio completo de los tableros eléctricos y ductos barra en todos los pisos, normalización eléctrica del Servicio de Pabellones Centralizados (5to piso). Además del proyecto en ejecución que lleva el SSMC que permitirá aumentar la capacidad eléctrica hospitalaria. Todo esto porque, el nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento que debe reconstruirse, requerirá una mayor potencia eléctrica”, se extienden.

Al cierre aseguran que la dirección del hospital “siempre” se ha mostrado abierta a conversar, y detallan que hubo una reunión entre directivos y funcionarios en la que se adquirieron algunos compromisos.

Tras denuncia de médicos: Hospital San Borja señala que arreglos en ductos de torre de hospitalizados tomarán 7 meses.

“Aquí hay una gestión negligente de la dirección del establecimiento, aquí hay falta de presupuesto histórico que se ha profundizado y no hay una preocupación por la salud y la vida de la gente”, dijo al respecto el senador Castro, quien recordó que esta denuncia se da en medio de una creciente crisis financiera de los hospitales.