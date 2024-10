Luego de la denuncia realizada por médicos del Hospital San Borja Arriarán (HCSBA) de filtraciones de aguas servidas por los conductos eléctricos en la Unidad de Pacientes Críticos, el recinto hospitalario respondió a las críticas realizadas en un comunicado público.

“Mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad, porque cae agua. Y a veces me dicen limpia, pero es verdad que es agua con caca. Y no me han dado ninguna respuesta por escrito, me han obligado”, señaló ayer respecto a las condiciones de trabajo la jefa de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital, Francisca Ríos.

En tanto, acompañando la denuncia realizada por los médicos, el senador y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro señaló: “Aquí hay una gestión negligente de la dirección del establecimiento, aquí hay falta de presupuesto histórico que se ha profundizado y no hay una preocupación por la salud y la vida de la gente”.

Tras denuncia de médicos: Hospital San Borja señala que arreglos en ductos de torre de hospitalizados tomará 7 meses

En ese contexto, la institución explica que tras la denuncia, la Seremi de Salud realizó una inspección de los lugares afectados, en la que constató que “no se visualiza presencia de filtración de aguas servidas u otro líquido, así como agua o líquido aposado en todo el recorrido, al igual que la emanación de olores característicos a aguas servidas u olores molestos”.

Según detallan, las filtraciones solo afectaron a la sala de residencia y se constató que “los boxes de los pacientes no se vieron afectados”. También mencionan que “los servicios higiénicos y las áreas involucradas en los eventos, al momento de la presente inspección, se encuentran funcionando con normalidad”.

Respecto a los arreglos necesarios para el recinto, explican que “en junio se contrató una empresa para intervenir todos los ductos sanitarios de la Torre de Hospitalizados del HCSBA, comenzando en el piso 6″.

En detalle, estos se centrarían en “cambios completos de todas las cañerías y bajadas de cada uno de los pisos, cambio de artefactos sanitarios, pintura, mejora en salas de pacientes, pasillos, entre otros”.

Debido a que la semana anterior hubo una “emergencia en la UCI Adulto (3er piso) donde descargas provenientes del 5to piso generaron una filtración de aguas servidas que cayó en la residencia de los médicos de este servicio”, el recinto solicitó que los trabajos se centraran “en los ductos sanitarios que van del 5to al 3er piso, para luego continuar con los demás y lograr la mejora en toda la torre en un plazo de, aproximadamente, 7 meses”.