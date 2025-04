Desbordes apunta a “grupos minoritarios violentistas que no respetan la democracia” tras amenazas de muerte

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respondió a las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días en el marco de manifestaciones estudiantiles señalando que no tiene miedo y que se trata de "grupos minoritarios violentistas que no respetan ni les interesa la democracia".

En conversación con Radio Pauta es que el alcalde de Santiago abordó la situación que lo mantiene con resguardo policial señalando que "ha habido amenazas evidentes, ayer las repitieron desafiantes, son grupos minoritarios, pequeños, que tienen tan enquistados en cuatro establecimientos educacionales de Santiago y uno de Providencia".

Según mencionó el alcalde, “hay un Instituto Nacional que era una joya, que hoy día está muy deteriorado por culpa de estos delincuentes juveniles, que lanzaron 600 molotovs el año pasado, el Barros Borgoño, 600 molotovs, el Aplicación casi 200, el INBA casi 200, y con un accidente de quienes manipulaban molotovs, que dejó varios jóvenes heridos gravísimos”.

“Estos grupos minoritarios violentistas que no respetan ni les interesa la democracia, yo he dicho, los voy a enfrentar con fuerza”, detalló el alcalde, apuntando que “apliqué Ley Aula Segura, hubo dos detenidos por los propios profesores del instituto, agredieron a una inspectora hace dos semanas, y además estoy querellándome por materia penal, porque si estaban con molotovs hay que tratarlos como delincuentes, y no solo como alumnos desordenados”.

Además reiteró que “esto no es un problema de un estudiante que se desordene. En ese contexto efectivamente han tirado panfletos, muertes a desbordes con mi cara, o mi cara con una pistola en la cabeza, amenazando de muerte, evidentemente”.

Sobre los autores de las amenazas, el alcalde apuntó que “son estudiantes, eso no está en discusión”, pero enfatizando que se trata de una “minoría muy pequeña”.

“Lo que a mí me pasa cuando me amenazan no es ni más ni menos que lo que están viviendo las comunidades escolares, lo que están viviendo los profesores, los asistentes de la educación, los papás, los estudiantes ahí”, expresó.

En la ocasión, el alcalde reiteró que estos grupos reciben ayuda externa. “Hay grupos de personas que lo financian, porque hay adultos que siguen con la lógica de la revolución en la cabeza, y que viven pegados en los años 60 del siglo XX, y les meten en la cabeza a estos jóvenes que la solución para los problemas del país es la revolución, es incendiar, es destruir, que es lo que vimos en los grupos violentos para el estallido y es lo mismo.

“Entonces, ese tipo de cosas no las vamos a permitir, y yo voy a enfrentarlo con todas las herramientas legales, y voy a seguir en eso. Obviamente no le tengo temor a estas amenazas, y vamos a avanzar, y no van a cambiar lo que estamos haciendo”, cerró el alcalde.