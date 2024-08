Detienen en San Ramón a prófugo investigado por femicidio: era uno de los más buscados en Ecuador

La mañana de este martes, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a Jonathan Falcón, un ciudadano ecuatoriano que se encontraba prófugo tras ser imputado por el delito de femicidio en contra de su exconviviente.

El subinspector Sebastián Torres, de la Oficina Central Nacional Santiago - Interpol Chile, informó que la detención se efectuó cerca de las 6.30 horas, cuando el individuo se trasladaba a su trabajo.

El hecho por el cual era buscado Falcón ocurrió en mayo del 2021. El subinspector relató que “éste prófugo en ese entonces cometió el femicidio de su exconviviente, en donde tras haber tenido una discusión en un vehículo, ella desciende y él procede a atropellarla, llegando ya esta mujer fallecida al centro asistencial en Ecuador”.

El pasado mes de julio, Interpol de Quito-Ecuador levantó una notificación roja en contra del prófugo. Tras ello, la OCN Santiago efectuó un trabajo coordinado con la OCN Quito, lo que permitió ubicar al sujeto en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

Sobre su situación en el país, el subinspector informó que “esta persona mantenía un trabajo irregular, no remunerado conforme al sistema previsional chileno, y no tenía ningún tipo de trabajo. Para, de esta manera, no dejar huella de su presencia en Chile, y siempre se mantuvo en el rubro de la construcción”.

Sobre los pasos que siguen, la autoridad policial detalló que el prófugo pasará a control de detención esta jornada, “para luego quedar a disposición de la Corte Suprema en Santiago, quien va a evaluar qué va a pasar con este prófugo”.

Una vez efectuada esa etapa, “se podría ya optar a una extradición a Ecuador, a fin de que cumpla con su proceso y su causa ya en ese país”, indicó Torres.