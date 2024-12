Diputada Camila Flores gana juicio contra H&M tras ser discriminada: empresa deberá pagar millonaria indemnización

Una millonaria cifra deberá pagar la tienda H&M al Fisco, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago estableciera que trabajadores de la sucursal del mall Casa Costanera vulneraran sus derechos fundamentales al negarse a atenderla en diciembre de 2019.

Según estableció el fallo, la negativa de los trabajadores para atenderla se debió a su filiación política en el partido Renovación Nacional, configurando un acto de discriminación arbitraria.

En el documento se lee que la parlamentaria entró a la tienda junto a su esposo y los cajeros no quisieron atenderla “por fachos”.

A ello se suma un video difundido en redes sociales, donde se ve a los trabajadores escoltándola fuera del recinto entre aplausos y vítores de otros empleados y clientes. Este acto fue calificado por la Corte como “una manifestación infundada de discriminación por razones ideológicas”.

En definitiva, el tribunal condenó a H&M a pagar al Fisco una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) ($6.729.400,00) por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, en particular los artículos que prohíben la discriminación arbitraria y garantizan el derecho a una atención digna.

La diputada aseguró estar satisfecha con la resolución. “He recibido con gran satisfacción el fallo de la Corte de Apelaciones que finalmente acoge la demanda contra la tienda H&M por las graves vulneraciones a mis derechos fundamentales”, aseguró en un video difundido a través de sus redes sociales.

“Este fallo marca un precedente importante en nuestro país, reafirmando que nadie debe ser discriminado por su credo político, religioso o cualquier circunstancia. En Chile, somos todos iguales y la ley se debe respetar. Me alegra que se esté estableciendo el Estado de Derecho y que se haga justicia frente a lo que viví”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que se le discriminó “por ser de derecha, por representar a un sector político. Se me dijo que por eso no se me iba a atender, ni a mí, ni a los, como ellos denominaron en ese entonces, a los pacos. Por eso es que me satisface que finalmente la tienda H&M tenga que indemnizar por los daños que me han causado”.

Cabe destacara que la fecha en que ocurrieron los hechos, en el país se estaban realizando manifestaciones sociales en el marco del denominado estallido social.