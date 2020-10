Diputado RN responde a Heraldo Muñoz por críticas a eventual discurso de Piñera: “No ha entendido nada”

Ayer, en medio de la campaña por el Apruebo en el Barrio Yungay, Heraldo Muñoz comentó los rumores de una posible alocución hoy en Palacio.

“Que guarde silencio, él ha sido parte del problema”, señaló el presidente del PPD en referencia al Presidente Sebastián Piñera.

Hoy, el jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Sebastián Torrealba, se refirió a los dichos del ex canciller.

“Heraldo Muñoz, la verdad es que con sus declaraciones demuestra que no ha entendido nada. ¿Dónde quedaron los 25 años de gobierno de la Concertación de la que él fue parte? ¿Dónde quedó el espíritu republicano que debemos tener en estos momentos de reflexión con respecto a nuestro país?”, señaló el parlamentario.

Luego siguió: “Pero no, Heraldo, al que creímos un moderado, hoy día, el día de la reflexión, se dedica a atacar y a seguir atacando como si el que estuviera enfrente fuese su enemigo, y no un adversario al que hay que ganar a través de las ideas y no de los ataques”.

“La verdad es que, si Heraldo no ha entendido nada, qué complejo se hace hacer (sic) política en este país”, concluyó.