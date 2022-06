Diputados del Partido de la Gente presentan reforma para consagrar en la Constitución el “derecho a tener armas”

Un grupo de diputados del Partido de la Gente (PDG) presentó un proyecto de reforma constitucional para consagrar en la Carta Magna el “derecho a tener armas”.

El anuncio se da en medio de las intenciones del gobierno de Gabriel Boric que busca eliminar el porte de armas por parte de los ciudadanos y dejarlo solo en uso de las fuerzas de orden y seguridad. Esto ante el aumento de hechos de violencia cometidos por delincuentes con armas de fuego.

En concreto la propuesta constitucional del PDG busca consagrar “el derecho legítimo de todos los chilenos mayores de edad, para adquirir, inscribir, guardar en sus domicilios y poder usar legítimamente un arma de fuego para para la defensa de su vida, su patrimonio, su familia e incluso de terceros”.

Al respecto, el diputado Gaspar Rivas -autor de la iniciativa- indicó: “Presidente, la delincuencia se combate, no desarmando a los ciudadanos honestos, ni quitándoles el derecho a la legitima defensa. La derrota de la delincuencia y del narcotráfico se va a conseguir primero quitándole las armas a los delincuentes, no quitándole y desarmando a los ciudadanos honestos arrebatándoles el derecho a defenderse legítimamente en sus hogares”.

En tanto, su compañero de bancada, Rubén Oyarzo indicó que “nosotros sabemos lo que pasa en el territorio. El narcotráfico, los narcotraficantes no respetan y no van a entregar en un canasto a las iglesias las armas. Téngalo claro, si desarma a la gente honesta, esto se va a desbandar”.

“Nosotros no queremos caricaturizar con este proyecto, nosotros no somos Estados Unidos y eso hay que dejarlo claro (...) la población no puede desarmarse porque no llega carabineros, no llega la PDI y la justicia no está funcionando y usted (señor Boric) más encima quiere desarmar a la gente honesta, eso no es posible”, agregó el representante del Distrito 8.