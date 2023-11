Dirección de Educación Pública nombra al tercer director ejecutivo subrogante en el Servicio Local de Atacama

La Dirección de Educación Pública (DEP) informó este lunes el nombramiento de Ximena Sanhueza como directora ejecutiva subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, quien asumirá este desafío por cambios en el orden de subrogancia de dicho servicio y en medio de una severa crisis que tiene hace más de dos meses a casi 30 mil estudiantes sin clases y, en paralelo, a una guerrilla política desatada, con acusaciones de cuoteo.

Para que esto se diera, salió de su cargo de subrogancia Luis Adasme a través de una renuncia no voluntaria. El jefe de Administración y Finanzas del servicio usaba el cargo de director ejecutivo desde el 19 de abril del 2023, luego de reemplazar al también subrogante Pedro Lagos, quien a su vez había asumido en vez de Carlos Pérez, el director ejecutivo original.

La nueva directora (S) es profesora de Educación Básica y Máster en Gestión Educacional, con más de 30 años trabajando en la educación atacameña. En mayo de este año había ganado el concurso para el cargo de jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Atacama.

Cabe recordar que aún no se puede llamar al concurso para encontrar a un director ejecutivo definitivo, toda vez que se encuentra en proceso de sumario administrativo la remoción de Carlos Pérez. Y mientras ello no concluya, acorde a las normas, no puede tener un reemplazante.