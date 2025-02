Director Conaf Los Lagos afirma que avance de incendio de la Patagonia argentina que alcanzó territorio nacional “es mínimo”

El director de Conaf en Los Lagos, Miguel Leiva, entregó esta mañana detalles sobre el incendio forestal que cruzó desde la Patagonia argentina hacia Chile, y el combate que se encuentran realizando para contenerlo.

El incendio forestal afecta desde diciembre al sur de Argentina -y a la fecha ha consumido más de 11 mil hectáreas- llegó a Chile la tarde de este martes alcanzando suelo nacional por la zona de Paso el León, en la comuna de Cochamó.

En conversación esta mañana con Radio ADN, Leiva detalló que este siniestro lo tenían monitoreado “desde que se inició” ya que sabían “que había una probabilidad de que pudiera llegar al territorio nacional”.

“Ayer traspasó la línea fronteriza y lo empezamos a atacar inmediatamente y lo pudimos contener para que esto no siguiera avanzando”, explicó. “Sigue activo y sigue muy fuerte todavía, pero tenemos una afectación de 0,2 hectáreas, una cosa mínima (...) ese trabajo que estamos haciendo, muy técnico, ha permitido que esto no siga avanzando (...) El avance en Chile ha sido mínimo”.

El territorio y las líneas divisorias que dividen a Argentina y Chile, “es un sector con mucha montaña”.

“De hecho, hoy día solamente estábamos combatiendo con helicópteros porque por vía terrestre es imposible, tiene tanta pendiente la montaña que sería, digamos, muy arriesgado para los brigadistas trabajar ahí. Por lo tanto, nuestra táctica y nuestra estrategia es que esto lo podamos contener su avance en las primeras líneas, que traspasó la línea fronteriza”, informó.

Consultado sobre hay algún riesgo a la población cercana o de viviendas inidicó que sí, aunque actualmente “no tenemos riesgo inminente”.

“Hay cuatro casas, más o menos sobre los tres kilómetros del lugar donde se estaba ocurriendo el incendio. Las personas que habitan ahí estuvieron todo este tiempo con mucho miedo porque veían el incendio, veían el humo que avanzaba. También tienes contacto con Argentina. Pero este incendio ha sido muy injusto para nosotros porque no podíamos traspasar la frontera para ir a combatirlo”, indicó.

“Una vez que traspasó la frontera lo podemos combatir. Hoy día está en etapa, digamos, de contención. Está muy activo, pero no ha avanzado a territorio nacional”, añadió, señalando que mientas las autoridades argentinas no pida colaboración, desde Chile no puedes pasar la frontera a ayudar con el siniestro.

Sobre las condiciones meteorológicas, indicó que está la posibilidad de que el fin de semana caigan precipitaciones. “Esto no va a apagar el incendio, (...) pero sí nos va a ayudar, a la contención, y esto probablemente, y a medida que nos adentremos al invierno, haya una extinción completa, pero ya muy adentro del invierno, abril, mayo, así que por lo tanto no podemos descuidarnos en ningún minuto”, sostuvo.