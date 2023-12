Director de Conaf de Valparaíso sobre el origen de los incendios: “Es obra del ser humano”

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Valparaíso, Leonardo Möder, comentó la situación que vive la región con los incendios forestales que han consumido más de mil hectáreas. Junto con ello, aseguró que el origen del siniestro “es humano”.

“Lo que quiero decir es que acá, efectivamente, está ocurriendo en todo el mundo unas condiciones climáticas complejas, ¿cierto? Pero también quiero recordar, porque siempre lo hago en cada entrevista y le agradezco, que en realidad el origen es humano acá”, indicó en su conversación con CNN.

Además, señaló que si bien la vegetación, verde o seca, es un factor, aclaró que “si no hay una persona humana que haga fuego no debería encenderse nada”.

Los incendios pueden ser provocados por un descuido o con intención. El director, comentó que desde Fiscalía ordenaron investigar el origen de los siniestros en la Región de Valparaíso.

“Los únicos incendios naturales son los que ocurren en la cordillera cuando cae un rayo, efectivamente eso lo hemos visto, incluso ocurre en el sur”, remarcó Möder.

Si bien, el siniestro puede tener diversos tipos de origen, el director aseguró que “definitivamente el 100% del incendio de Valparaíso es obra del ser humano”. Sin embargo, añadió que lo que hay que distinguir es si hay o no intencionalidad.

“Eso es un trabajo, obviamente, que van a hacer las policías junto con el organismo persecutor que es la Fiscalía del Ministerio Público”, concluyó.

Incendio en San Antonio

“En San Antonio acaba de haber cuatro focos seguidos de incendios y uno tras otro, y eso no ocurre solo en la naturaleza, no cayó ningún rayo, no hubo ninguna cosa que natural que encendiera eso. Eso es provocado y eso es intencional”, señaló el director de Conaf Valparaíso, respecto a un siniestro ubicado en el sector de Leyda que ha afectado 12 hectáreas.

Para la emergencia se desplegaron dos técnicos, cinco brigadas, un skidder y tres helicópteros de Conaf, que son apoyados por personal de Bomberos de Cartagena y San Antonio.