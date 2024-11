Durán versus Carter: cómo escaló el cruce entre el alcalde de La Florida y el delegado presidencial por la Toma Dignidad

El choque de discusiones entre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en los alrededores de la Toma Dignidad, en medio del incendio ocurrido este martes por la mañana, provocó que el Presidente Gabriel Boric saliera este miércoles a respaldar al representante del gobierno en la RM.

Durante un acto de entrega de nuevos vehículos policiales del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, Boric defendió la labor de su delegado y respondió a los pedidos de renuncia que sectores de la oposición han dirigido hacia su equipo de seguridad.

Ambas autoridades llegaron al lugar del incendio para coordinar la asistencia a las familias afectadas, luego de que más de 50 viviendas fueran destruidas. La gravedad del siniestro y la inseguridad en el sector dieron lugar a un tenso encuentro entre Carter y Durán, quienes discutieron frente a los vecinos del sector.

En primera instancia, el edil de La Florida fue increpado por algunos vecinos, lo que obligó a Carabineros a establecer un cordón de seguridad. Pocos minutos después, Durán llegó al sitio para coordinar las ayudas con el alcalde y los demás equipos en terreno.

Al verse cara a cara, Carter expresó su frustración a Durán, acusándolo de “dilatar” las soluciones para las familias de la toma. “Tú me llamaste de parte del gobierno para que nos pusiéramos a trabajar y yo te dije que me parecía bien”, comenzó Carter, refiriéndose a compromisos anteriores.

Carter insistió en que el gobierno había incumplido lo pactado, recordando una reunión en julio con el subsecretario Manuel Monsalve. “Hablamos con Monsalve y planteamos que en septiembre tenía que estar listo. Y te consta que está en la acta”, añadió.

La tensión aumentó cuando Carter, con un tono más crítico, afirmó que el gobierno solo se limitaba a hablar de mesas de trabajo en lugar de tomar acciones. “Tuvo que ocurrir el sexto incendio, el más grave, con 50 casas quemadas, para que apareciera la autoridad del gobierno diciendo que quería instalar una nueva mesa de trabajo. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Tienen que morir 200 personas para que ahí pase algo?”, cuestionó el alcalde.

Durán respondió de inmediato, defendiendo su rol y la disposición del gobierno para actuar en terreno. “No es fácil, yo vengo a trabajar. No me digas eso, porque no corresponde”, replicó, tratando de mantener el enfoque en las soluciones.

La Toma Dignidad, un asentamiento informal que alberga a más de 750 familias en una zona de alto riesgo aluvional en La Florida, se ha convertido en un foco de conflicto entre las autoridades locales y el gobierno central. Desde marzo, Carter declaró el sector inhabitable y solicitó apoyo de la fuerza pública para desalojarlo, advirtiendo sobre los peligros del terreno y los frecuentes incendios.

Pese a estos antecedentes, el desalojo no se ha concretado y el último incendio intensificó las demandas del alcalde para una respuesta inmediata.

En respuesta a las críticas y pedidos de renuncia hacia su equipo, el Presidente Boric intervino respaldando a Durán y a la Delegación Presidencial. “Algunos prefieren elevar la voz y llenar el debate de adjetivos, generando divisiones. Aquí estoy con parte de mi equipo, el delegado de la Región Metropolitana”, afirmó Boric, subrayando que la ciudadanía espera de sus autoridades “unidad” y no constantes pedidos de renuncia.

A dos días del compromiso

Por su parte, la Municipalidad de La Florida emitió un comunicado durante este martes en el que detalló las medidas preliminares acordadas con la Delegación Presidencial para mitigar el impacto del incendio en la Toma Dignidad. Entre estas acciones figuran la prohibición de reubicar personas en la zona afectada, la evaluación de cinco terrenos para el traslado de las 147 familias en situación de riesgo y un catastro para avanzar en traslados provisionales.

No obstante, el alcalde Rodolfo Carter reiteró su frustración con el gobierno, señalando que “el tiempo se acabó” y urgiendo la implementación de soluciones definitivas para evitar futuras tragedias.

En tanto, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, emitió una declaración oficial aclarando la postura del gobierno frente a la situación. La autoridad recalcó que la Seremi, en conjunto con la Delegación Presidencial y el municipio, continúa trabajando en soluciones de emergencia para los habitantes del campamento.

La Seremi confirmó también la habilitación de un albergue transitorio para las familias afectadas, además de la coordinación para resguardar los bienes que lograron salvarse del siniestro.

En cuanto a la supuesta entrega de terrenos, Casanova fue categórica: “Quiero desmentir en forma categórica que como Gobierno hayamos ofrecido terrenos. Lo que nosotros estamos haciendo es viabilizar soluciones a un drama humano complejo y multisectorial”, afirmó, agregando que las posibles soluciones se están evaluando no solo para la Toma Dignidad, sino para otros asentamientos en la región.

La Seremi también subrayó que el enfoque gubernamental prioriza una “solución adecuada y pertinente para las familias” y que no contempla el desalojo forzado como alternativa. Aseguró que las medidas preventivas y el catastro realizado en el sector permitieron responder eficazmente al incendio, evitando que la tragedia cobrara víctimas fatales.

Además, confirmó que la relocalización definitiva de las 147 familias en zonas seguras estaba programada para el primer trimestre de 2025, un proceso que ahora deberá acelerarse debido a los recientes acontecimientos.