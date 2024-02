El activismo antichavista en redes del secuestrado Ronald Ojeda

“Tal día como hoy, 25 de marzo de 2017 soy secuestrado por el régimen. Trasladado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Caracas y torturado. 249 días después me escapo de la cárcel de Ramo Verde”. Con ese mensaje en la red social X, Ronald Ojeda Moreno recordaba el año 2021 cómo fue su salida forzada de las fuerzas armadas de Venezuela, que luego lo traerían a Chile solicitando la calidad de refugiado.

Al menos desde el año 2018, Ojeda es un asiduo activista en redes sociales, donde realiza de manera constante duras críticas al régimen de Nicolás Maduro y donde comparte contenido sobre política chilena.

Allí, el ex militar se define como “Expreso Político, Oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas”. El último mensaje de Ojeda en la red fue subido el 21 de enero pasado y en él citó una frase de Simón Bolívar: “como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos”.

Otras de sus apariciones en redes fue el 5 de mayo de 2023 en el programa de conversación online llamado “Venezuela Hoy”, del canal de Youtube “Martí Noticias”. Allí, Ojeda fue entrevistado junto a otros dos exmilitares venezolanos que dicen haber sido encarcelados y torturados por el gobierno de su país.

Al ser consultado sobre la prisión y la tortura que sufrió, Ojeda señaló que “no me arrepiento de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado. Han sido fuertes, han sido decisiones que ameritan cierta valentía en temas militares. Pero de arrepentirme no lo he estado hasta este momento, ya que la historia nos ha demostrado que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado”.

Al mismo tiempo, Ojeda tuvo tiempo para analizar la situación de Chile. “Estábamos hablando antes de comenzar el programa cómo está la situación acá en Chile y cómo ha desmejorado de esa calidad que hace poco la teníamos”, señaló. De inmediato, agregó que lo que ocurría en Chile era parte de “toda esta tendencia que está inclinada hacia esta brisa como lo han definido estos comunistas, esta brisa bolivariana que es la de la construcción del Estado, de desinstitucionalizar al país como tal y llevarlo al desastre”.

También en sus redes, Ojeda comparte constantemente mensajes que llaman a una reorganización de la oposición venezolana y mensajes de apoyo a la campaña de Javier Millei en Argentina. Junto con ello, el exmilitar ha compartido contenidos mensajes y contenidos del excandidato presidencial José Antonio Kast y del diputado exrepublicano Johannes Kaiser.