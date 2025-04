El choque entre Desbordes y Orrego sobre el futuro del Paseo Bandera ante hechos de delincuencia

Visiones contrapuestas entre la Municipalidad de Santiago y la Gobernación de la Región Metropolitana han surgido en torno a la situación de seguridad en el paseo peatonal de calle Bandera, luego de que la jornada del lunes se registrara una balacera en el paso bajo nivel que cruza la Alameda, episodio que dejó a dos personas heridas.

En el lugar, dos antisociales que se movilizaban en scooters y premunidos con armas de fuego, realizaron cerca de 20 disparos, amparados bajo la oscuridad de la noche.

Ante este episodio criminal, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su apoyo a un diagnóstico situacional del Ministerio de Transportes, que apuntaría a que la referida vía vuelva a ser uno de los ejes principales para conectar las zonas norte y sur de la capital con el centro de la ciudad.

“Lo que estamos impulsando con el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y el municipio es la evaluación de retomar ese eje como un eje de transporte público. Queremos que recobre vida ese paso bajo nivel”, expresó.

Entre las medidas sugeridas, el jefe comunal manifestó estar a favor de “hacer una mixtura” con la idea que se planteó en el proyecto Eje Alameda, como por ejemplo recuperar el boulevard y el espacio comercial subterráneo, además de solicitar el cierre nocturno tanto de dicha vía peatonal como en otros pasos bajo nivel, como el de calle Lira.

“Los pasos bajo nivel son fundamentales para la conectividad de la región, pero obviamente son focos de delincuencia si están descuidados y hoy día están descuidados”, añadió.

Sumado a ello, planteó que calles como Agustinas y Moneda también sean semipeatonales.

“Esto es una cuestión mucho más amplia que solo calle Bandera, pero el comercio mayoritariamente nos está pidiendo que se retome el rol de eje conexión y que, por supuesto, les permita que vuelva la vida a esta calle tan importante”, complementó.

Sin embargo, esta idea se contrapone a la visión del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien se inclina por mantener esta arteria exclusiva para el uso peatonal.

Ante esta posición, Desbordes argumentó que “Bandera es el único eje subterráneo de pasada abajo a la Alameda que permite el transporte público permanente, el flujo normal del transporte público. Lira y Santa Lucía, que son los otros dos pasos bajo nivel, no están diseñados para transporte público. Solo Bandera tiene esta característica tan particular”.

“Yo no estoy de acuerdo con él y el Ministerio de Transporte no está de acuerdo con él. Somos muchos los que pensamos distinto y es legítima su posición”, concluyó.

Los planes de Orrego

La situación para el gobernador metropolitano no pasa por modificar el uso de la calle, sino que destinar una mayor inversión para que “siga siendo bien usado por la ciudadanía”.

“Tenemos un proyecto diseñado, que ya fue encargado, se financiaron los estudios, está listo. Es un cierre del paso bajo nivel durante las noches, que tiene comercio abajo, que está iluminado, que está limpio y que tiene mantención. Esa es una manera de proteger un espacio público para la gente”, manifestó Orrego.

En este sentido, atribuyó que el abandono del sector ocasiona el “enfeamiento” (sic), y ergo, el incremento de la delincuencia.

“Yo hago un llamado a las autoridades que nos puedan ayudar a sacar adelante este proyecto, porque la verdad es que tenemos los diseños, tenemos la voluntad y estoy seguro que el Consejo Regional va a aprobar los recursos para financiarlos con nuestra plata. Un paso bajo nivel, que no tiene comercio, que no tiene vía, que no tiene iluminación, es una cueva de ladrones”, remarcó.

“Tenemos que convencer a las autoridades municipales y del Ministerio de Transporte que este es un camino concreto, financiable y de corto plazo, que podemos hacerlo para poder mejorar la seguridad del sector”, puntualizó.