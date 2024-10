El oficialismo mantiene San Bernardo: Christopher White (PS) logra la reelección

Con el 58,43 % de las mesas escrutadas, Christopher White (PS), obtuvo la reelección por la alcaldía en San Bernardo, con un 28,06% de las preferencias.

En esta oportunidad, el independiente Christian Pino obtiene la segunda mayoría, 23,53 %; Christian Gómez (independiente, prorepublicano), se pone en tercera posición, 20,82%, en cuarto puesto el independiente Leonel Cádiz, con 12,16 % y en último lugar Christopher Espinoza (independiente, ex RN), con 10,29 %. Todos se desplegaron por distintos barrios con consignas relacionadas a la seguridad y al desarrollo comunal.

White tomo notoriedad con visitas constantes al Palacio de La Moneda con la exigencia por mayor presencia policial en la comuna, el jefe comunal que buscaba la reelección, candidato socialista respaldado por el oficialismo, no tenía una contienda fácil y enfrentaba a otros cinco candidatos.

White fue parte de un reducido grupo de autoridades comunales que no tuvo problemas en pedir la presencia de las Fuerzas Armadas ante la crisis de seguridad.

“Nada sobre y todo puede sumar”, aseguró el alcalde White y agregó: “yo me pregunto si nosotros (los municipios) estamos haciendo ese esfuerzo, ¿por qué las fuerzas armadas no lo pueden hacer? Y no le estamos pidiendo que las fuerzas armadas salgan a disparar, sino que estamos solicitando (…) la aplicación (en) infraestructura crítica en hospitales, en lugares de estaciones de tren, de metro, podría ser aplicable”.

Durante la mañana de este mismo sábado el mismo candidato denunció “campaña sucia” en su contra luego que desde un vehículo se lanzaran panfletos en su contra, con leyendas sobre el gasto de su campaña. Desde el equipo de White no se descartó la presentación de una acción judicial por este hecho.

Tras conocerse los resultados, White señaló que “quiero en primer lugar agradecerle a cada uno de los que me han entregado su respaldo y su voto de confianza para seguir trabajando para que a San Bernardo le vaya mejor”.

“Este mes que me tocó estar en distintos lugares con ustedes, he tenido una escucha activa y créanme que hay muchas cosas que tenemos que mejorar para que a San Bernardo le vaya mejor, por lo mismo, quiero agradecer al pueblo de San Bernardo y por sobre todo, contarles que me siento feliz y contento, de que hoy ganaron las propuestas, hoy ganaron las ideas, y los que han perdido, son aquellos que utilizan las descalificaciones y las provocaciones”, añadió el jefe comunal.

En las pasadas elecciones de 2021, White, con voto voluntario, obtuvo 27.080 votos que lo convirtieron en jefe comunal. Quienes lo vuelven a intentar como el independiente Christian Pino, sumó 19.070 votos y el candidato del Partido de la Gente, Víctor Mol, 3.712 respaldos.