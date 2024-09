Alcalde de San Bernardo solicita presencia de FF.AA. ante crisis de seguridad: “Todo puede sumar”

Tras los hechos de violencia que se presentaron el reciente fin de semana en San Bernardo, el alcalde Christopher White (PS) solicitó mayor presencia del Estado en la comuna, deslizando la idea de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estén presentes en las calles.

En la comuna, ubicada en la zona sur de la Región Metropolitana (RM), se registró una balacera el sábado pasado, donde dos niños de 13 y 7 años resultaron heridos. Sumado a ello, esta madrugada un hombre fue asesinado a balazos tras ser víctima de una asalto.

Bajo ese contexto, en conversación con radio Cooperativa, el jefe comunal fue consultado por si estaría de acuerdo con la presencia de militares en las calles.

“Por supuesto. Yo la verdad creo, y en esto también al principio tenía mis dudas, pero viendo la realidad, creo que nada sobra y todo puede sumar”, respondió el alcalde.

En ese sentido, aseguró que los municipios no tienen “ni los elementos ni las condiciones, pero tenemos que responder a la gente y por eso hacemos patrullajes preventivos y generamos acciones con ellos”.

“Entonces yo me pregunto si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ¿por qué las fuerzas armadas no lo pueden hacer? Y no le estamos pidiendo que las fuerzas armadas salgan a disparar, sino que estamos solicitando (…) la aplicación (en) infraestructura crítica en hospitales, en lugares de estaciones de tren, de metro, podría ser aplicable”, sostuvo.

Además, el jefe comunal exigió al gobierno “dado los antecedentes”, que “en los lugares donde hoy día efectivamente los datos están mostrando que hay situación de peligro mayor, que se ponga una dotación policial acorde a esa realidad”.

Para ello, ejemplificó que en la Región de La Araucanía, “hace un par de años atrás, cuando se tomó la decisión de generar estado de excepción, se hizo porque había situaciones que lo ameritaban. Hoy día hay varias comunas de la región metropolitana que también creo que ameritan una actitud y un plan diferente y yo le exigiría al gobierno eso”, manifestó.