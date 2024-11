“El Presidente es víctima de una situación de acoso sistemático”: abogado de Boric se refiere a denuncia contra el Mandatario

El abogado defensor del Presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, se refirió a la denuncia presentada contra el Mandatario por difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual, señalando que este ha sido “víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónico”, a la vez que ha negado la difusión de las imágenes.

Durante la jornada del lunes desde La Moneda dieron a conocer la denuncia en contra del Mandatario, la cual fue ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes en septiembre pasado, y donde se acusa al Jefe de Estado de una supuesta difusión de registros de imágenes privadas.

Según detalló el abogado defensor durante la mañana de este martes, “Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente”, agregando que “diez años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, diez años después se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes en los términos que ha sido comunicado el día de ayer”.

De acuerdo a lo que agregó el abogado, desde el primer momento, el “Presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos”.

En la ocasión, además confirmó que el pasado 22 de octubre se reunió con el el fiscal regional de Magallanes. “Le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores. El Presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia, y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia”, reiteró el abogado.

Según señaló el abogado defensor, se enteraron de la situación a través de una una revisión periódica que realizan de los acontecimientos que pueden tener una significancia pública. “Aparece esta denuncia y entonces se toma contacto con la fiscalía para conocer su contenido y actuar en consecuencia”, mencionó.

“Quiero ser muy enfático y claro en esto para que podamos comprender el caso que enfrentamos. El caso que enfrentamos inicia en julio del 2013 a través del envío de una serie de correos electrónicos constitutivos de un sistemático acoso en contra de mi representado, el que tiene como evento más nuevo, si usted quiere, la presentación de esta denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes del 6 de septiembre”, reiteró el abogado defensor.

Finalmente, sobre el espacio de tiempo entre que se toma conocimiento de esta denuncia y se hace pública, el abogado señaló que “A mí me pareció que el plazo de un mes, esto es al 25 de noviembre, fue un plazo prudente para ya hacer públicos estos hechos, porque también quiero ser muy claro en esto, no tenemos nada que esconder. El presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos”.