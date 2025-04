El reloj avanza, el acuerdo no: la tensa espera del informe de la Comisión para la Paz

Reuniones intermitentes por videollamada, pausas para consultar con expertos y total hermetismo: así ha transcurrido la última jornada de trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que tiene hasta las 23:59 horas de este miércoles para entregar su informe final.

La dinámica ha seguido un patrón repetido: los ocho comisionados se conectan para revisar el texto en conjunto, identifican los puntos de desacuerdo — como el alcance del conflicto de tierras o el uso de la palabra “terrorismo”— y , tras un receso técnico, se reúnen nuevamente para analizar los nuevos comentarios. En ciclos sucesivos, han intentado avanzar en las últimas definiciones del documento.

Entre los temas más difíciles de resolver están el impacto fiscal de las propuestas, la posibilidad de que nuevas generaciones mapuche continúen reclamando tierras —lo que algunos temen perpetuaría el conflicto— y la inclusión del concepto de “terrorismo” en el texto final.

Esta mañana, el comisionado Sebastián Naveillán —presidenta de la Asociación de Agricultores de Malleco— abordó el estado del informe. Señaló que el proceso sigue abierto y que aún no hay consenso. “Este acuerdo debe ser por unanimidad, y es fundamental cerrar la puerta. El Estado no puede seguir gastando dinero de manera indefinida; Chile no es un país rico”, afirmó. Además, aclaró que no hay hora definida para la entrega del informe, señalando que, según el decreto, el plazo es hasta las 12 de la noche del 30 de abril.

Uno de los puntos más críticos del debate es la restitución de tierras. Naveillán fue enfático: “Es uno de los temas más complejos. La Araucanía y el sur de Chile tienen un límite de hectáreas. Las hectáreas no se multiplican, y nadie debe irse. La tierra es finita, por lo que debemos buscar otras medidas de compensación.”

Anoche, los comisionados estuvieron conectados hasta pasada la medianoche, pero la sesión se interrumpió abruptamente. Según fuentes cercanas, solo permanecieron en línea el exsecretario de la comisión y actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el exministro Alfredo Moreno, mientras el resto del grupo fue marginado. Fuentes de La Tercera afirman que esta reunión fue parte del esfuerzo de Ramos para lograr un acuerdo. Aunque él fue secretario ejecutivo de la comisión, aún conserva el mandato de buscar una solución, sin interferir con el trabajo de la actual secretaría.

El ambiente interno de la comisión es descrito como altamente tenso. Testigos de las últimas horas de tratativas indican que las diferencias siguen siendo profundas, y el escenario más probable es que no se logre un acuerdo unánime. Incluso, un grupo está evaluando cómo unificar criterios para la puesta en escena, lo que sugiere que, incluso si hay un texto final, no está claro cómo se comunicará públicamente.

Desde la comisión, señalaron a La Tercera que continúan trabajando en el cierre del proceso y que, una vez finalice el plazo, informarán oficialmente el desarrollo a través de un comunicado público.

Hoy, cercanos al trabajo de la comisión confirmaron que no hay hora definida para la entrega del informe, y se apuesta a que, si se logra un acuerdo, se concrete justo antes del vencimiento del mandato, a las 23:59 horas.

Comisionados como Adolfo Millabur, Gloria Callupe y Carmen Gloria Aravena (Republicanos) confirmaron que siguen trabajando, aunque prefieren no hablar públicamente hasta que haya una versión final. Aravena comentó que anoche trabajó hasta las 23:00 y que hoy continúa revisando el texto con los expertos.

Respecto a un eventual “plan B” en caso de no llegar a acuerdo, desde el gobierno aseguran en reserva que no hay un diseño alternativo preparado. No obstante, afirman que el tema no termina hoy: haya o no acuerdo, las tratativas sobre el conflicto de tierras y el mandato de la comisión seguirán en curso.