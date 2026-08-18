SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El rol articulador que asumió la presidenta del Senado con las FF.AA. y Arrau por agenda de seguridad en medio de ausencia de Barros

    La senadora Paulina Núñez convocó a los tres auditores de las ramas castrenses a una reunión en el Ministerio de Seguridad, instancia en la que los uniformados expresaron su postura y observaciones a la reforma constitucional del gobierno.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La semana pasada, mientras circulaban borradores de la reforma constitucional en materia de seguridad del gobierno, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), tomó el teléfono y comenzó a realizar una serie de contactos.

    Según conocedores de las gestiones de la senadora, ese sería el inicio del paso al frente de Núñez para, al igual que en la megarreforma, encabezar coordinaciones respecto a la nueva propuesta del gobierno.

    Fuentes consultadas por La Tercera indican que la presidenta de la Cámara Alta, a raíz del ruido que estaban generando las primeras propuestas de la reforma -incluso en el oficialismo- a los primeros que contactó fue a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para recoger su parecer.

    Sin embargo, y tal como reveló este medio el sábado, Núñez se encontró con la sorpresa de que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) no tenían conocimiento de la propuesta liderada por el ministro de Seguridad Martín Arrau y les llamó la atención la ausencia del Ministerio de Defensa en el tema y de quien dependen las FF.AA.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Quienes han sabido del proceso de elaboración de la reforma al interior del gobierno comentan que el ministro de Defensa, Fernando Barros, no fue incluido en la redacción. Eso explica su ausencia en el debate previo al ingreso del mensaje. Ese escenario llevó a que Núñez tomara la iniciativa y contactara a los tres auditores de las instituciones castrenses para convocarlos a una reunión con Arrau para poner en conocimiento del gobierno la postura de las FF.AA.

    Y así ocurrió. Dicho encuentro se concretó el pasado viernes a las 11 de la mañana en las oficinas del piso 4 del Ministerio de Seguridad según dio a conocer Radio Biobío el sábado.

    Una reunión a puertas cerradas

    Minutos antes de las 11 de la mañana, según quienes pudieron presenciar el encuentro, llegaron hasta Teatinos 220, el general Eduardo Rosso, auditor del Ejército; el contralmirante (J) Francisco Figueroa, auditor de la Armada y la general de brigada (J), Paula Carrasco, auditora general de la FACH. En el lugar se encontraron con Nuñez, para posteriormente ser recibidos por Arrau.

    Fuentes uniformadas que conocen de la cita, aseguran que el encuentro fue coordinado por la presidenta del Senado para abordar la Comisión Mixta por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) de cara a la tramitación que sigue dicho proyecto en el Congreso. Además, según habrían expuesto los auditores al interior de las instituciones, la reunión no contemplaba un encuentro con Arrau.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A pesar de eso, según quienes supieron de la reunión, la cita coordinada por Núñez se activó luego de que la parlamentaria supiera que la reforma constitucional del Ejecutivo entraría por el Senado. De esa manera el objetivo de la cita, afirman las mismas fuentes, era exponer respecto la posición de las FF.AA. ante el ministro Arrau, para acercar la posición y opinión de las instituciones castrenses ante la discusión por la reforma de seguridad.

    La reunión, que se realizó a puertas cerrada, contó únicamente con la participación de los tres auditores, la senadora Núñez y Arrau. En el encuentro, incluso, se excluyó a asesores de ambas autoridades.

    Conocedores de la reunión sostienen que los tres altos mandos de las FF.AA. expusieron ante Arrau detalles sobre la postura y los reparos que las instituciones tienen por el hecho de participar de labores de orden público. Uno de los puntos principales, fue la molestia que existe en las FF.AA. ante la posibilidad de que las ramas castrenses, en el posible nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, queden bajo mando policial. Un asunto que califican como inaceptable al interior de las FF.AA.

    Si bien la posición de las FF.AA. siempre ha sido de no involucrarse en materias de seguridad pública, los auditores habrían comunicado la disposición de participar, aunque, recalcaron, de manera acotada y específica.

    Según pudo conocer La Tercera, entre los tres auditores existió consenso de que la opción ideal es “perfeccionar” o “ampliar” el actual estado de emergencia en el que las instituciones podrían participar en despliegues de seguridad, pero en puntos particulares, como las zonas de infraestructura crítica y, siempre, bajo el mando militar.

    Sin embargo, y ante el escenario que propone La Moneda con su reforma constitucional, las FF.AA. habrían expuesto su solicitud de que se especifique que el mando será militar y que, idealmente, sea para prestar cobertura o apoyo en seguridad y no directamente involucrados, por ejemplo, en barrios.

    Este lunes cuando el Ejecutivo ingresó la reforma, este punto no quedó zanjado ya que el texto señala que “declarado el estado de excepción seguridad pública, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Oficial General que designe el Presidente de la República”.

    Un encuentro que no pasó desapercibido

    Si bien el encuentro fue realizado de manera discreta, la cita generó ruido en el Ejecutivo, precisamente por la ausencia del ministro Barros, quien no ha tenido protagonismo ni participación de la reforma que involucra directamente a su cartera.

    En el gobierno apuntan a que el titular de Defensa no fue informado ni del proyecto mismo ni del encuentro de Núñez con Arrau. Por lo mismo, si bien se destaca la colaboración de la presidenta del Senado, la coordinación de su encuentro generó reparos en el Ejecutivo, donde llama la atención la forma en la que Seguridad ha llevado adelante, hasta ahora, la reforma respecto al resto del gobierno.

    Este martes, en el Congreso, el ministro Barros fue consultado respecto a la posición de las FF.AA. y el rol que ha tenido en este proceso. Sobre si habló con los comandantes en Jefe sobre las posturas de las instituciones, el titular de Defensa respondió a la prensa que “están pidiendo frutos muy temprano”, destacando que el proceso de diálogo comienza ahora junto a la actividad legislativa.

    “Este proyecto ingresó en estos días y, por lo tanto, ahora viene un proceso de discusión y de conversación. Lo lidera la Presidencia a través del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior. Ellos son los que van a llevar este proyecto”, agregó Barros, quien los últimos días ha enfrentado un flanco respecto a los cuestionamientos militares de Estados Unidos a Chile.

    Ante la insistencia de las dudas respecto a la posición de las FF.AA., Barros afirmó que “los temas internos de Defensa los veo con Defensa y con las FF.AA. Hemos conversado con todos los comandantes en jefe y, por lo tanto, hemos hecho presente dentro del proceso de creación de este proyecto la opinión que tenemos en Defensa”.

    “El proyecto es un proyecto del gobierno y está planteado con la firma del Presidente, los ministros, lo que claramente es una propuesta que se hace al Poder Legislativo para que construyamos entre todos un buen sistema para mejorar el combate contra la inseguridad en el país”, concluyó Barros.

    Más sobre:SeguridadReforma de SeguridadACOTAgenda de SeguridadPaulina NuñezFernando BarrosMartín Arrau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    20 años sin Comisión Nacional de Bioética: la instancia que ninguno de los Presidentes de Chile creó a pesar de ser ley

    “Tenemos votos transversales”: Congreso vive jornada clave para el futuro de las carreras de galgos

    Mineduc anuncia suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en tres regiones del país por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    2.
    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    3.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    4.
    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    5.
    Quema de cartolas bancarias: los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a indagar a Parisi y al PDG por lavado de activos

    Quema de cartolas bancarias: los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a indagar a Parisi y al PDG por lavado de activos

    6.
    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal
    Chile

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude
    Negocios

    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    “Ha sido más lento de lo deseado”: Nicolás Jarry explica su ausencia en Copa Davis y le pone fecha a su regreso al tenis

    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El festival Ruidosa anuncia su postergación: “Hay un escenario económico especialmente complejo”
    Cultura y entretención

    El festival Ruidosa anuncia su postergación: “Hay un escenario económico especialmente complejo”

    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz, un clásico de la TV chilena

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”