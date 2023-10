Embajadora de Palestina en Chile dice que “ninguna paz puede existir sin una verdadera paz para los palestinos”

La embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun se refirió al conflicto palestino-israelí, luego de que pasado sábado el grupo armado Hamas atacara de manera sorpresiva a Israel.

Respecto de su posición como autoridad palestina en Chile ante el conflicto, Baboun dijo sentirse “exactamente como nos sentimos todos, ya sea autoridades o civiles. Guerra es guerra. Conflicto es conflicto. Y lo que ocurrió tiene ramificaciones para todos. Así que para mí, como persona, como embajadora, como parte de la autoridad, mi posición está seriamente dirigida a preguntarnos por qué, con el fin de encontrar una solución para esta tragedia para todos”.

“Después del ataque simultáneo este sábado en Gaza, este domingo la cifra de fallecidos ascendió a 330, dos mil heridos, 20 mil desplazados, 13 torres totalmente demolidas, 167 unidades residenciales totalmente demolidas y 1700 parcialmente destruidas”, detalló en conversación con 24 Horas.

No obstante, remarcó que con la declaración de estado de guerra en Gaza de parte del gobierno israelí, “la situación es muy dramática, estamos hablando de civiles en Gaza que han estado bajo ataque consecutivamente durante muchos años, comenzando en 2008”.

“En Franja de Gaza tienes el mayor bloqueo, donde la gente vive en ese pequeño pedazo de tierra, densamente poblado con dos millones de habitantes, con suerte son capaces de moverse (...) Y eso no solo ocurre en Gaza, también en Cisjordania, pero de maneras diferentes. Todos los distritos en Cisjordania están cerrados, y con eso me refiero a todas la fronteras, con puntos de control: no puedes moverte, no puedes salir”, advirtió.

Baboun, además manifestó que este año hay dos factores importantes que provocaron una reacción. “Estos dos factores, el gobierno israelí, sus líderes y ministros avanzando como si los palestinos no existieran, y una serie de resoluciones que no son aplicadas, esto está llevando a una reacción. Porque al final, lo que buscamos, lo que queremos, es lo que ustedes quieren, lo que el señor (Benjamín) Netanyahu quiere. Pero ninguna paz puede existir, sin una verdadera paz para los palestinos”, afirmó la diplomática.

Consultada respecto de si hay chilenos que se encuentran en territorio palestino, Baboun contestó que no. “Nadie se vio afectado”, aseguró.

Asimismo, la autoridad palestina aseveró que “tal como Israel está preocupado de su nación y se preocupan por ellos, nosotros también lo hacemos. Un estado de guerra significa que no hay límites. Un estado de guerra en Gaza significa que no hay límites. Muchos civiles están ahí, niños, mujeres. Y esperamos que la comunidad internacional pueda encontrar y alcanzar una solución para detener esta guerra”.