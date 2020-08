“Es algo que vamos a combatir con toda la fuerza de la ley”: Piñera aborda aglomeraciones en Santiago y Estación Central y hace llamado a la responsabilidad

“Lo que pasó ayer de esa aglomeración absurda es algo que vamos a combatir con toda la fuerza de la ley”. Esa fue la reacción del Presidente Sebastián Piñera respecto a la situación que se vivió ayer en Santiago.

Cabe recordar que la comuna, junto a Estación Central, entró ayer a la segunda etapa del Plan Paso a Paso presentado por el Ministerio de Salud. En este contexto y tras el levantamiento de la cuarentena, se registraron diversas aglomeraciones en distintos puntos del municipio, como el Centro Comercial Asia Pacífico -que debió ser clausurado debido a la cantidad de gente en el lugar- y el Barrio Meiggs.

El Mandatario fue consultado por este tema este martes. Además de reforzar el llamado a la responsabilidad individual, Piñera manifestó que “no vamos a permitir” que se produzcan esas situaciones y que se combatirán “con toda la fuerza de la ley”.

“Si no combinamos libertad con responsabilidad, no vamos a llegar a ninguna parte. Ayer vimos poca responsabilidad en algunos lugares. Lo que pasó en el mall, que se saturó de personas sin respetar distanciamiento físico, es algo que no puede volver a suceder”, dijo.

Agregando que, debido a que aún no hay una vacuna contra el Covid-19, “vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus y eso significa un compromiso moral de cuidar nuestra salud y la de los demás. Ayer no vimos ese compromiso”.

Horas antes, autoridades del Ministerio de Salud ya habían abordado esta situación. En conversación con Radio Duna, el ministro Enrique Paris, afirmó que lo sucedido en el mall chino “es una lección que tenemos que sacar”.

Y en ese sentido, agregó que “nos vamos a tener que poner más estrictos y a lo mejor no abrir todavía los centros comerciales de ese tipo, masivos, los mall o los pequeños mall”.

Estación Central: “Jornada bastante más tranquila”

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, hizo este miércoles un balance de lo que ha sido la segunda jornada sin cuarentena. En 24H manifestó que fue “bastante más tranquila en cuanto a los flujos de personas”.

En ese sentido reconoció que “ayer fue un día complejo, para analizar y aprender. Hubo errores que en un primer día que fue inédito, pero tenemos que aprender de esos errores”.