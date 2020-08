Santiago: Clausuran mall chino por no cumplir protocolo sanitario tras registrar grandes aglomeraciones en primer día sin cuarentena

Grandes aglomeraciones se registraron este lunes en el acceso al Centro Comercial Asia Pacífico -conocido como “mall chino”- en Santiago, comuna que había avanzado hoy hacia la etapa de Transición en el Plan Paso a Paso.

Debido a la cantidad de personas que había en las áreas comunes del centro comercial sin mantener el distanciamiento físico, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció que no se cumplieron con los protocolos sanitarios en ese sentido y que se clausurará el lugar.

“Tenemos que reflexionar: ¿queremos seguir avanzando en el Plan Paso a Paso o queremos retroceder? (...) Es lamentable la situación acá en el mall chino. Se va a proceder a la clausura, no ha habido distancia social en las áreas comunes y, finalmente, el comercio se va a ver nuevamente afectado”, dijo el edil.

Agregando que “tenemos vecinos de toda la Región Metropolitana que han venido, pero frente a aglomeraciones tan masivas es imposible fiscalizar y frente a eso la autoridad sanitaria recomienda la clausura”.

El alcalde Alessandri, además, sostuvo que “nosotros hablamos con varios operarios de centros comerciales y de mall que la apertura fuera paulatina. Si usted ve el mall (chino), no hay más de doce locales abiertos. O sea, ellos hicieron caso a esto, pero la aglomeración de personas no podíamos preverlo”.

Fue alrededor de las 6:00 de este lunes -luego de que se viralizaran ofertas-, cuando comenzaron a registrar las largas filas en las afueras del mall chino.

Tanto el jefe comunal como el intendente metropolitano, Felipe Guevara, y la Seremi de Salud concurrieron al mall ubicado en Alameda con Maipú para fiscalizar la situación y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Guevara, por su parte, manifestó que se realizarán las controles “con fuerza, pero el llamado es a que las personas no abusen de esta libertad que es salir sin permisos de Comisaría Virtual. Si abusamos, es probable que las comunas tengan que retroceder”.

Aclarando que, en este caso, “hay un local que cumple con el distanciamiento, el aforo necesario”.

Sin embargo, debido a que “en los espacios comunes no había distanciamiento físico ni los resguardos necesarios, el protocolo -nos decía el administrador- no se cumplió porque la gente se agolpó y no se le tomó la temperatura ni ninguna de las medidas. Entonces, este centro comercial no está en condiciones de funcionar y por eso la Seremi de Salud va a proceder a la clausura con el respectivo sumario sanitario”.

En la misma línea, la seremi de Salud, Paula Labra, explicó que “no se tomaron las medidas necesarias para evitar la aglomeración, que fue el principal problema que hemos detectado” en la fiscalización.

“Por esa razón, se va a levantar un sumario sanitario, se va a dejar prohibición de funcionamiento y este sumario puede llegar a una sanción de $50 millones”, indicó.