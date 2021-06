Esposa de exgeneral Fuente-Alba deberá enfrentar a la justicia: Fiscalía pidió audiencia para formalizarla por lavado de dinero

La Fiscalía Centro Norte pidió audiencia de formalización en contra de Anita Pinochet, la esposa del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. Según el escrito ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el delito que se le imputará es el de lavado de dinero, por maniobras de ocultamiento de dineros realizadas durante los años 2010 a 2016.

La investigación está a cargo del fiscal José Morales quien dio inicio a esta indagatoria tras un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que alertó operaciones sospechosas que apuntaban al gran patrimonio del retirado general que no se condecía a sus ingresos como funcionario público.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya agendó audiencia y se realizará el 29 de julio, mismo día en el que Ministerio Público reformalizará cargos en contra del retirado general.

A Pinochet se le investiga principalmente por la gran cantidad de dinero en efectivo que gastaba y que su cónyuge depositaba en sus tarjetas bancarias. Para establecer estas sospechas fue clave la declaración de Rodolfo Hidalgo, ex oficial de órdenes de Fuente Alba, y quien sostuvo que recibía $10 millones mensuales para los gastos de mantención de la casa en que vivían. “Habitualmente doña Anita me solicitaba que le comprara algunos regalos para amistades como pañuelos y/o echarpes en Hermes de Alonso de Córdova, comuna de Las Condes, Pineda Covalin en el Hotel W, o insumos de cocina (…) Estos gastos eran de $600 mil aproximadamente. Además, me solicitaba que le comprara maceteros, plantas, entre otras que no recuerdo, pero eran para la casa fiscal. Nunca doña Anita me pidió dinero en efectivo”, dijo.