Estudiantes mapuche se toman dependencias de TVN Red Araucanía por cerca de cinco horas

Este lunes, por cerca de cinco horas las dependencias de “TVN Red Araucanía”, ubicadas en calle Luis Durán, en Temuco (capital de La Araucanía) fueron tomadas ilegalmente por estudiantes mapuche.

El grupo de cerca de 60 personas ingresó cerca de las 9.00 horas al lugar. Ahí se desplegaron lienzos sobre las rejas perimetrales con leyendas en apoyo a los comuneros que están esperando el resultado de la Corte Suprema respecto a la anulación de juicio por el caso del comunero Eleodoro Raiman.

“Exigimos nulidad y juicio justo para todos los presos políticos mapuches, y en este este caso puntual, para los presos políticos mapuche del Valle Elicura. Exigimos que para los prisioneros políticos mapuche que en estos momentos se encuentran condenados, exista la posibilidad de que sean trasladados al CET, al Centro de Estudio y Trabajo”, señaló al respecto Julio San Martín, uno de los voceros de la toma.

Según informó por su parte el jefe de zona de Carabineros, Manuel Cifuentes, durante la jornada habían tomado contacto con el editor general de la estación televisiva, quien había requerido expresamente que Carabineros no interviniera, ya que él estaba dialogando con los estudiantes de la toma.

“Tengo entendido que la petición que le estaban haciendo las personas que irrumpieron en dicha estación televisiva era generar un punto de prensa para dar a conocer sus puntos de vista y luego de ello se retirarían sin necesidad de que Carabineros intervenga”, sostuvo.

Ya cerca de las 14.00 horas el lugar fue desalojado de manera pacífica, y según detalló a La Tercera Fernando Reyes, director de TVN Red Araucanía, desarrolló “sin incidentes”.

“No hay daños ni destrozos, todo en calma. Durante toda la mañana estuvimos imposibilitados de poder ingresar a nuestras dependencias. Aún así tuvimos una comunicación permanente con los manifestantes, ellos exigían evidentemente llamar la atención respecto de sus causas particulares ahí en Cañete (...) afortunadamente fue un saldo positivo en el sentido que no hubo destrozo en equipamiento y pudimos recuperar las dependencias”, destacó.

Sobre si solicitarán medidas de protección, Reyes indicó que eso “lo están evaluando los encargados del área jurídica”.

“Lo que a mí respecta, no hay nada que denunciar porque no tuvimos daños ni destrucción, salvo la obstrucción a lugares de trabajo pero ese es un tema que tenemos que abordar desde el área jurídica. Lo inmediato es que no tuvimos grandes complicaciones que lamentar, al contrario, un resultado exitoso desde la perspectiva de que finalmente conversando pudimos solucionamos todos estos problemas”, indicó.