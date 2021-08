Estudio inédito en personas sobre 60 años: 58,1% de los adultos mayores que bebe alcohol declara embriagarse al menos una vez al mes

Más de la mitad de los adultos mayores que bebe alcohol declara embriagarse al menos una vez al mes. Esto es parte de los resultados de un inédito estudio sobre el consumo de alcohol y otras drogas en la población mayor de 60 años y que presentó este miércoles la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; junto al director de Senda, Carlos Charme, el director de Senama, Octavio Vergara y el alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

La encuesta -que se realizó de forma telefónica- fue aplicada a 3.503 personas de las 16 regiones del país entre el 6 de abril y el 6 de mayo.

Y entre las principales conclusiones a las que llegó el estudio impulsado por Senda -el primero de estas características aplicado a este grupo etario en particular- fue que hay una prevalencia de consumo de alcohol al mes de un 42,6% y que ésta es mayor en hombres (51,6%) que en mujeres (34,2%).

Además, se indicó que entre las personas mayores de 60 años que bebieron alcohol en el último mes, un 58,1% aseguró haberse embriagado al menos en una ocasión.

En esa línea, se reveló que el tramo entre 60 a 70 años declararon una mayor embriaguez (60,1%) en comparación con los mayores de 71 (53,7%).

“Veíamos que no hay grandes variaciones con respecto a la edad, pero que continúan las formas conductuales que tuvimos en etapas más tempranas de la vida en personas mayores. Es decir, si yo consumía alcohol de forma más problemática más joven, puede ser que mantenga ese consumo, que no lo disminuya. Ahí uno se da cuenta de la importancia de hacer prevención anterior en esta materia”, dijo al respecto Rubilar.

También se consultó por el efecto que tuvo la pandemia de coronavirus -cuyo primer caso se confirmó en el país en marzo de 2020- en la ingesta de alcohol. Así, el 66,5% de los encuestados dijo consumir la misma cantidad desde antes de ese periodo, mientras que un 26,7% aseguró que disminuyó el consumo y un 6,8% admitió haberlo aumentado.

Por otro lado, sobre el consumo de drogas, se dio cuenta que las personas de más de 60 años tienen una prevalencia de consumo de marihuana (2,1%), que también es levemente superior en los hombres (2,4%). Asimismo, el 77% de los encuestados señaló que fumar marihuana frecuentemente conlleva un “riesgo alto”.

En relación a la medicación sin receta, en tanto, se vio una prevalencia de consumo anual del 8,9%. Sin embargo, en este caso fue mayor en las mujeres (9,3%) que en los hombres (8,5%).

En este punto, sólo el 57,6% de los encuestados consideraron como altamente riesgoso usar analgésicos sin receta médica.

Sobre estos últimos dos temas, la titular de Desarrollo Social afirmó que el consumo de medicamentos sin receta “puede estar asociado” a una falta de acceso a los servicios de salud y que “tenemos que empezar a ver con Salud qué podemos hacer”.

Mientras que sobre el consumo de drogas, y pese a que su uso es menor en comparación a la población de menos edad, Rubilar enfatizó que “veíamos que la percepción de riesgo de la marihuana era más baja medida con otras drogas. Ahí también se tiene que preguntar si eso no está asociado a un uso medicinal que están teniendo personas por dolor”.

“Este estudio nos permite visibilizar esta problemática también en un grupo etario de las personas mayores, que no necesariamente va a estar exento de este problema. Si no lo vemos, no vamos a poder hacer nada”, señaló y agregó que además permite “conectarnos mucho más para ver de dónde sale efectivamente el problema, cuál es la motivación detrás de ese consumo y qué tenemos que hacer para evitarlo”.

Convenio Senama y Senda

Tras dar a conocer los resultados del estudio, también se firmó un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y Senda para generar acciones de sensibilización y capacitaciones de los funcionarios de ambos organismos, enfocado en la prevención de consumo de drogas y alcohol.

Además, con esto se promoverá la realización de otros estudios e investigaciones para el desarrollo de planes de trabajo y protocolos en esta materia. “Nos va a permitir tomar acciones pensando en las personas mayores para poder realmente ir cambiando esta realidad”, expresó Rubilar.