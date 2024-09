“Excusas para limitar la investigación”: Manouchehri critica posición de la defensa de Hermosilla por publicación de chats privados en caso Audio

El diputado y querellante en el denominado caso Audio, Daniel Manouchehri (PS), criticó este sábado la posición tomada por la defensa del abogado Luis Hermosilla, comandada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, respecto a la publicación de algunos de los contenidos de las más de 777 mil páginas que detallan las conversaciones privadas del penalista.

El miércoles pasado, la Fiscalía Metropolitana Oriente entregó a la defensa, en un disco duro portátil, un respaldo con los videos, fotografías, mensajes de WhatsApp y audios del teléfono incautado en noviembre de 2023, con más de 777 mil páginas de conversaciones.

Posteriormente, Juan Pablo Hermosilla detalló respecto a su compromiso de publicar la información que “los parámetros son buscar temas de interés público. Yo estoy abierto, y lo he hablado con algunos editores de medios, a recibir consejo, porque lo que no quiero es violar privacidad y no quiero violar secreto profesional”.

En ese contexto, el diputado señaló que la defensa busca “excusas para limitar la investigación. El secreto profesional o la vida privada no amparan delitos. Es más, ellos son penalistas y saben que algunos de los delitos más horrorosos se cometen justamente en la vida privada”.

“La Fiscalía debe pesquisar esos ámbitos para poder buscar evidencia y sería absolutamente irregular que a las partes se nos prohíba el acceso a la totalidad de la evidencia”, agregó al respecto.

Recordar que el viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia determinó una serie de instrucciones al Ministerio Público “para prevenir viralización de contenidos, en principio, privados y protegidos por ley”. Lo anterior, luego que desde el entorno del penalista se evaluara una denuncia.

Sobre las filtraciones en general, Manouchehri señaló que “las únicas que hemos visto en los medios son respecto de irregularidades, probables delitos y la prensa que de alguna manera ha accedido a los chats, ha puesto de manera correcta su foco en los temas de real relevancia pública y no en otros aspectos de su vida íntima que deben mantenerse en estricta reserva”.