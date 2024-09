El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), dio luces sobre las gestiones del gobierno para presentar ante el Congreso una propuesta de reforma al sistema político.

El secretario de Estado abordó la postergada reforma en un discurso en la sede de la Gran Logia de Chile, donde se llevó a cabo la edición anual de Fraternitas de la República, ceremonia que la masonería ofrece con motivo de las Fiestas Patrias.

La ceremonia -organizada por la Gran Logia de Chile, la Gran Logia Femenina y la Gran Logia Mixta- reunió a distintas autoridades de los tres poderes del Estado y del alto mando de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El guiño de Elizalde a la reforma al sistema político: “Es imprescindible hacerse cargo de la atomización y división extrema” MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El Presidente (Gabriel) Boric (...) nos mandató para llevar adelante una reforma de nuestro sistema político. Sin ánimo de anunciar un contenido específico, porque todavía estamos en el proceso de diálogo preliminar, levantando información o recogiendo las opiniones de los distintos presidentas y presidentes de nuestros partidos políticos, tenemos la convicción que es imprescindible hacerse cargo del problema que enfrenta la atomización y división extrema de nuestro sistema político”, expresó Elizalde.

En ese contexto, el ministro aclaró que “esto no tiene que ver con la expresión de la diversidad, tiene que ver con algo distinto. Y por eso nos parece que es imprescindible generar mecanismos de incentivo contra esa atomización y esa división”.

“Llegamos a tener en el Congreso actual 21 partidos con representación parlamentaria. Si yo viera que hay 21 partidos que representan 21 ideas distintas, diría ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero lo que veo, me toca en el trabajo cotidiano con el Congreso Nacional, es que muchos de ellos piensan casi idénticamente. Cuando preguntan ¿pero por qué están en orgánicas distintas? No, lo que pasa es que tienen una querella, una disputa con el líder del otro partido o simplemente porque estamos en presencia de proyectos políticos personales que no representan visiones colectivas”, expuso.

Por tanto, explicó el titular de la Segpres, la reforma tendrá un carácter limitado para centrarse en la atomización en el Congreso. ”Nos parece necesario introducir una reforma acotada, parto con esa palabra para no generar expectativas, respecto a lo que vamos a hacer. Que se haga cargo del drama de la atomización, pero que no implique una reforma del régimen político y mucho menos una modificación de la forma en la cual actualmente se eligen los parlamentarios en lo que respecta a su representación territorial”, señaló.

“Los tiempos que tenemos son cortos, se requiere por tanto establecer una reforma, insisto, acotada, que se haga cargo de este desafío en particular, y que permita tener una democracia de mayor calidad y con un mejor estándar para el futuro. Estamos abocados a ese esfuerzo, y vamos a continuar con este proceso de diálogo para presentar una propuesta específica que recoja las distintas visiones de los distintos actores políticos, y que solo será posible en la medida que exista un acuerdo amplio, transversal, que va más allá de las actuales coaliciones que existen en nuestro país”, concluyó.