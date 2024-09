Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) dio por finalizada la Campaña de Invierno 2024, que contó con una serie de hitos que durante esta jornada han sido destacados por el Gobierno, particularmente el hecho de que durante el período de la campaña no se registraron defunciones en menores de 1 año por virus respiratorios.

Entre diversos antecedentes entregados durante el viernes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera señaló que se logró “una inmunización histórica en el sentido de que se logró que los niños que habían nacido entre el 1 de octubre del año 2023 y hasta el 31 de marzo del 2024, fueran los padres a requerir la inmunización en un 90%”.

En total, durante la campaña se logró un 90,1% de inmunización en lactantes y de 97,9% en recién nacidos.

Otro aspecto destacado fue la baja en las hospitalizaciones. Por ejemplo, las hospitalizaciones por causas respiratorias en menores de 1 año disminuyeron un 42% entre abril y agosto: si en 2023 la cifra era de 10.828, este año 2024 descendió a 3.931.

Además, en la extensión de la Campaña de Invierno no se reconvirtieron camas críticas pediátricas, no se suspendieron cirugías y no se presentaron defunciones por virus respiratorios en menores de 1 año.

“Eso es algo que evidentemente hay que celebrarlo”

Respecto al hecho de que no hubieran defunciones de menores de 1 año por virus respiratorios, la jefa del Minsal aseguró que “este es el impacto de la inmunización contra el virus respiratorio sincicial”, además de dar “gracias a las familias que confiaron y protegieron a sus hijos e hijas”.

En esa misma línea habló la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien mencionó en una entrevista con T13 que cerraron “una etapa difícil en materia de Campaña de Invierno”.

Gobierno destaca éxito de la Campaña de Invierno tras no registrarse fallecimientos por virus respiratorios en menores de 1 año. En la foto, la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Foto: Aton.

“Ustedes recordarán que tuvimos muchas críticas, pero el balance ha sido muy positivo. O sea, se hizo un despliegue muy importante del Ministerio de Salud en las campañas de inmunización. Nosotros logramos el 84% de inoculación en la población objetivo para el virus influenza y con la vacuna influenza, pero además logramos cero muertes de menores de 1 año por virus respiratorio”, explicó.

A lo que a renglón seguido señaló: “eso es algo que evidentemente hay que celebrarlo porque sino estaríamos lamentando más fallecimiento”.

“Es bueno ver que con gestión y con trabajo, desde el área de salud, particularmente salud pública, logramos resultados para beneficio de las personas y evitar muertes que en otros momentos hemos tenido que lamentar de manera muy trágica”, concluyó al respecto.