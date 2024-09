Caso Audio: Juan Pablo Hermosilla define ruta para dar a conocer información del celular de su hermano

A su llegada al Palacio de Tribunales la mañana de este jueves, en la antesala de los alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago respecto la prisión preventiva de Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del penalista imputado en el caso Audio, abordó su compromiso de publicar información del teléfono móvil del profesional y explicitó los criterios de esa entrega.

“Los parámetros son buscar temas de interés público. Yo estoy abierto, y lo he hablado con algunos editores de medios, a recibir consejo, porque lo que no quiero es violar privacidad y no quiero violar secreto profesional”, precisó.

La tarde de este miércoles, el equipo de Hermosilla retiró desde el edificio de la Fiscalía Metropolitana Oriente en Las Condes el disco duro portátil con el respaldo de los videos, fotografías, mensajes de WhatsApp, audios y archivos del teléfono incautado al abogado en noviembre de 2023.

“Lo que queremos es parar este goteo, esta manipulación que hay sobre el caso a partir de esta filtración. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sea de interés público lo vamos a mostrar. Pero tenemos que hacerlo de una forma, primero, que sea simultánea, todos los personajes que estén vinculados al Poder Judicial, todos los que estén vinculados al Ministerio Público, todos los que puedan haber sido autoridades con las cuales hubo contacto”, definió Juan Pablo Hermosilla.

Protocolo

Por otro lado, acotó que, al mismo tiempo, deben “darle la oportunidad” a los involucrados a que den su versión primero de qué es lo que pasó.

“Si aparece que el fiscal tanto tuvo una reunión pidiéndole un lobby a Luis para no sé qué cosa, nosotros decir en tal fecha hubo una reunión. No vamos a mostrar todo el contenido, pero hubo una reunión en la cual básicamente se solicitó el apoyo de él para una gestión política, por ejemplo. Y nada más. Y que la persona dé la versión. Y después nosotros ir complementando en la medida en que vaya siendo necesario. Pero esa es la idea para tratar de hacer esto de forma correcta y no hacerlo de forma incorrecta”, sostuvo.

Juan Pablo Hermosilla indicó que van a concretar un “protocolo” para el manejo de la información y evitar contaminación de los archivos o hackeos. Para ello, se están asesorando con personal especializado, indicó.