Expertos sugieren reforzar consultorios para que aíslen y tracen los contagios locales

Desde el viernes, más de 4,8 millones de santiaguinos están recluidos en una cuarentena que abarca a 25 comunas donde se concentran los casos activos de Covid-19. Y para contenerlos, según advierte el consejo asesor, se ha vuelto indispensable una coordinación entre las seremis de salud y los consultorios, a objeto de que asuman un rol clave en la pandemia.

“Desde la semana pasada la Región Metropolitana se ha visto enfrentada a un recrudecimiento de la epidemia, producto de la afectación de los territorios de mayor densidad poblacional de la ciudad”, advierte el acta de la reunión, que añade que “se debe fortalecer la atención primaria en su capacidad de despliegue, orientación y conducción en la búsqueda y trazabilidad de los casos para cuarentenar y aislar, como estrategia fundamental. Para ello se hace perentorio ampliar el uso de los albergues sanitarios, delegando a la autoridad local de salud la responsabilidad de su gestión. Esto implica dotar de los recursos necesarios y refuerzos logísticos a los equipos de la atención primaria”.

A diferencia de la pandemia de 2009, plantean diferentes expertos, los consultorios han estado más bien ausentes frente al Covid-19. Algo que, coinciden, debe cambiar, para enfrentar de mejor forma los contagios.

Incluso, ante una eventual falta de insumos para realizar los exámenes de PCR, el consejo asesor advirtió que los consultorios deben indicar “el aislamiento de casos y cuarentena de contactos en base a criterio clínico-epidemiológico”, y que una vez que estén disponibles “revisar las indicaciones en base a los resultados y la evolución clínica de los casos sospechosos y sus contactos”.

La directora del Departamento de Atención Primaria de la U. de Chile y exministra de Salud, María Soledad Barría, explica que “la gracia de la atención primaria es que tiene un territorio y una población a cargo, entonces sus equipos conocen a la población, saben dónde están los adultos mayores, y eso no lo conocen las seremis”.

Una opinión similar tiene Camilo Bass, experto en medicina familiar del Colegio Médico: “La mayoría de la atención primaria todavía no tiene una condición activa en la pesquisa de casos. No se está llamando constantemente a los contagiados ni buscando a los posibles pacientes, porque no hay una indicación del ministerio”.

Una solución a esa demanda de herramientas fue entregada ayer por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que cedió en comodato, junto a la Asociación Nacional Automotriz, 60 vehículos para que los municipios de la RM tengan capacidad de movilización en sus zonas.

Los ediles saben que su función de “delivery” es vital para sus vecinos. Andrés Zarhi, alcalde de Ñuñoa, dice que tienen vehículos con enfermeros exclusivos para casos de coronavirus y que “los adultos mayores son atendidos en sus domicilios”.

René de la Vega, alcalde de Conchalí, cuenta que con la cuarentena “reforzamos el trabajo territorial, entregando los medicamentos a los adultos mayores en sus casas y apoyando a las personas que quedaron más aisladas”.

En Estación Central, el alcalde Rodrigo Delgado cuenta que también hace semanas “estamos entregando medicamentos y alimentos a domicilio”. Y Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, informa que “estamos trasladando a médicos y enfermeros para apoyar a nuestros vecinos”.