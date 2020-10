Expresidentes, ministros y parejas de décadas: la hora de los adultos mayores

A lo largo de los años se consolidó la tendencia de que los adultos mayores son uno de los estratos más participativos en las elecciones. Incluso, en tiempos de voto voluntario. Sin ir más lejos, en la segunda vuelta de la última elección presidencial, un 67,16% de las personas entre 65 y 69 años concurrieron a las urnas, siendo el grupo etario que más se involucró.

Este año se habilitó el horario de las 14 a las 17 horas para que la tercera edad pudiese acudir con mayor comodidad, considerando el escenario de pandemia. No obstante, durante todo el día tuvieron accesos especiales.

“Se notó un pequeño aumento de adultos mayores en este horario, pero en general se distribuyeron durante todo el día”, afirmó José Olivárez, capitán de Ejército y jefe de local en el Liceo Juan Mackenna de Puente Alto. El delegado de local Alexander Salinas agregó que “no hubo mayores filas y la gente mayor pudo votar. Eso sí, el colegio no contaba con sillas de ruedas en caso de ser necesario, aunque la ley tampoco lo obliga”.

Por eso no fue extraño ver a los expresidentes Ricardo Lagos (82) y Eduardo Frei (78), y al ministro de Salud, Enrique Paris (72), votando a esa hora. “Estamos aquí, por primera vez, frente a la posibilidad de entre todos los chilenos redactar la Constitución que queremos”, dijo Lagos tras votar en el Insuco.

En algunos casos, hubo aglomeraciones, aunque estas se dieron en la franja entre las 12 y 14 horas. Incluso, muchos adultos mayores concurrieron más temprano. Fue el caso de Gladys Sepúlveda (79), quien llegó al Colegio Providencia a votar cerca de las 10.00. Vive a un par de cuadras, por lo que no le costó llegar.

“Esto no me lo iba a perder por ningún motivo”, dijo. Apuntó que analizó con tiempo el tema para tomar los resguardos, pero confesó que votó con seguridad: “Yo vine con mi mascarilla, mi lápiz y alcohol gel y después me voy directo a mi casa. Es un día histórico y este virus no me iba a dejar sin votar”.

Ricardo Lagos, al momento de emitir su sufragio.

También temprano -cerca de las 9.00- llegó a votar al Estadio Nacional María Isabel Tobar (70).

“Estuvo bien, fácil. Me costó sacar el autoadhesivo nomás, porque no tengo uñas. Como no había nadie, no hubo necesidad de darme preferencia”, aseguró. Dijo, eso sí, que el ingreso estuvo difícil. “Vivo justo en la entrada de calle Marathon y no se puede entrar, a mí me dejaron como excepción porque soy vieja, pero eso no me parece correcto porque hay mucha gente de allá que viene”, relató.

A eso de las 11, en el Bicentenario de La Florida Norma Vásquez (73), prefirió hacer la cola para votar en la mesa 147 y esperar su turno. “He visto bastante gente, más que las últimas veces. Sé que hicieron un llamado a que los adultos mayores votaramos más tarde pero yo estoy acostumbrada a votar a esa hora y no ha sido problema”, indicó, mientras hacía la fila en la que llevaba cerca de cinco minutos.

Por la tarde, en el Colegio Patrona de Lourdes de La Florida, Enrique Tobar (65) valoró la posibilidad de sufragar. “Crecí en una época donde la educación cívica era muy importante y a los jóvenes les enseñaban sobre el deber de votar”, añade, junto con valorar la rapidez del trámite.

A pocos kilómetros de distancia, Eva Herrera (74) descansa afirmada en un “burrito” tras votar en el Estadio Monumental. “Tengo un cáncer de colon, pero eso no me impide venir a votar".

Es la primera vez que salgo de mi casa desde marzo, pero quise hacerlo, porque tengo cultura cívica y porque hay que cambiar esta Constitución hecha en dictadura", expresa, mientras que a metros de ahí, Ramiro Guzmán (78) y María Eliana Tapia (75) añadían: “Queremos dejar un legado, porque quizás nosotros no alcancemos a vivir estos cambios”.

Tres amigas se reencontraron después de meses en confinamiento en su centro de votación. Foto: Juan Farías.

Desde el punto de vista sanitario, también hubo reconocimientos. Daniel González (75) votó en el Colegio Paul Harris, en Las Condes y luego acompañó a su señora a sufragar al Colegio San Francisco del Alba en la misma comuna. “Estaba todo expedito adentro y en la fila de afuera me hicieron pasar. Me parece excelente que hayan dispuesto ese horario porque así hay menos peligro de contagio para uno”, resaltó.

Al colegio Santa María Reina, en la comuna de La Reina, llegó a las 16.00 Álvaro (63), quien prefirió no dar su apellido. “Vivo este proceso con mucha esperanza, ilusión y ganas, espero que sea un nuevo comienzo. No lo hago por mí, lo hago por mis hijos y sus hijos que son los que podrán aprovechar esto”, señaló tras cumplir rápidamente con el trámite.

Pero no solo para cumplir el deber cívico fue el plebiscito. También unió a tres amigas, Lina, Gabriela y María, quienes no se veían desde que comenzó la pandemia. A eso de las 15.00, votaron las tres juntas en el Colegio San Francisco del Alba. Todas concordaron en que fue expedito y que todo estaba bien preparado. “No nos veíamos hace como un año, así que evidentemente nos juntamos hoy día. Aunque nos comunicábamos todos los días en línea”, contaron.