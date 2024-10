Exrector de la U. de Talca recibió sueldos sobre $17 millones: Contraloría advierte que su actual contrato está fuera de norma

La polémica desatada en septiembre pasado luego de que se revelara que la exministra de Educación, Marcela Cubillos recibía un sueldo de $17 millones durante su desempeño como docente en la Universidad San Sebastián, ha abierto paso a nuevos cuestionamientos alrededor del uso de los dineros que reciben del Estado las instituciones de educación superior.

En ese contexto, un reportaje publicado por The Clinic reveló que el exrector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, habría recibido cifras similares a las de Cubillos durante el desempeño de su cargo.

Los salarios recibidos por el exrector durante sus 28 años al mando de la casa de estudios fueron consultados luego de que el pasado 11 de octubre, Rojas fuera seleccionado por el Ministerio de Educación como comisionado experto en regulación de aranceles de educación superior.

Su rol en aquella comisión -conformada por un grupo de siete especialistas-, tiene como objetivo definir las cifras de aranceles regulados que reciben las universidades que cuentan con el beneficio estatal de gratuidad.

En esa línea la documentación de los honorarios recibidos por el -en ese entonces- rector, dejó en evidencia que este recibió la suma total de $1.300 millones en remuneraciones durante los últimos 10 años.

Asimismo, en cinco ocasiones su sueldo mensual superó los $17 millones de pesos, siendo el primero de ellos registrado en 2016 por $17.219.856, cifra que, ajustada al IPC, hoy corresponde a casi $25 millones.

Si bien su sueldo como rector no superaba los $5 millones, las cifras subían considerablemente debido al pago de asignaciones de distinta naturaleza, tales como bonos por formación, antigüedad académica o alta dirección.

Cuestionamientos

En ocasiones anteriores, el abultado sueldo de Rojas como rector ya había llamado la atención. En 2018, un reportaje de El Mostrador reveló que el académico -que para ese entonces llevaba 25 años en el cargo- era el mejor pagado de las universidades estatales.

Tras 28 años en el puesto, Rojas renunció a su cargo en 2022, sin embargo fue recontratado como académico a la brevedad por el nuevo rector, y actualmente recibe un atribuciones por sobre los $4 millones y medio por una jornada de 14 horas.

Es este último punto ha estado en la mira de Contraloría, puesto que, el pasado 16 de octubre el organismo dictaminó que la contratación de Rojas no cumple con la normativa. Esto, debido a que la ley estipula que las universidades estatales deben dejar pasar al menos cinco años para volver a emplear académicos.

La excepción a esta norma aplica solo en el caso de que el docente sea considerado un académico de excelencia y, según sentenció Contraloría, la calificación de Rojas como académico de excelencia “no se ajustó al procedimiento establecido para ello”.

Por su parte, Rojas señaló a The Clinic: “Yo me doctoré en Alemania, he hecho todo lo que es una carrera académica plena, a diferencia de otras señoras que tú conoces. He ido escala por escala y gané mi mención de rector, mi asignación, está todo tomado razón por Contraloría”.

“Todas esas escalas son de acuerdo con la Junta Directiva y son acuerdos que también están objetados por la Junta… O sea, están de acuerdo a la Contraloría en la forma que corresponde. No hay ninguna anormalidad”, aseveró.