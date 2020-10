Fact checking en plebiscito: Actas de constitución de mesas con fecha de abril y el supuesto robo de cajas de votos en Santiago

1. Actas de constitución de mesas con fecha de abril provocarán un vicio en el plebiscito

En redes sociales se viralizó una supuesta denuncia de apoderados de la opción “Rechazo” que aseguraban que se podría impugnar el plebiscito pues las actas de constitución de mesas tienen fecha 26 de abril, que era el día original en que se realizaría esta votación, pero que luego fue pospuesto para el 25 de octubre por la pandemia.

“Apoderados de mesa denuncian que documentación electoral tiene fecha 26 de abril y que si el Servel no aclara la situación se podría objetar el plebiscito”, decía un mensaje que se reenvió varias veces por Whatsapp junto a una fotografía del acta de instalación de mesa receptora.

Desde el Servel sostienen que la documentación efectivamente tiene esa fecha, pero que en ningún caso esta situación crea un vicio del proceso eleccionario. “Luego del cambio de fecha del plebiscito nacional, del 26 de abril al 25 de octubre, se tomó la decisión de no reimprimir la documentación para las mesas receptoras de sufragios con el fin de utilizar ese material y no incurrir en un gasto mayor”, aclararon desde el Servel.

2. Elector tuvo que cambiar su mascarilla porque tenía una bandera mapuche

Una molesta situación vivió un elector en el Liceo Politécnico de Ñuñoa: cuando iba ingresando al local, una de las personas encargadas le pidió que se sacara la mascarilla y se pusiera una desechable, pues la de género que él traía tenía una bandera mapuche.

“No me calza, me parece súper ilógico”, le reclamó el elector a la encargada, en un diálogo que quedó registrado en un video difundido en redes sociales. En la grabación, se escucha a la encargada disculparse con el votante, pero le reitera que no puede ingresar con esa mascarilla.

A través de su cuenta de Twitter (@JoaoFakito), el votante aludido confirmó la veracidad de lo ocurrido, que calificó como un hecho discriminatorio. “No sufrí la discriminación en la mesa, sino que al intentar ingresar al lugar de votación (Liceo Politécnico de Ñuñoa)… Si no es porque andaba con mi hijo, no me hubiese sacado la mascarilla... La idea era llevarse una linda experiencia!”, dijo.

A la vez que su pareja, que se identifica como Valentina, comentó que al joven “le hicieron sacarse la mascarilla antes de entrar al local de votación. Él dejó los reclamos pertinentes por este nivel de sesgo y discriminación”.

La normativa electoral dice que los electores no pueden asistir con elementos alusivos a algunas de las opciones en sufragio –Apruebo, Rechazo o alguna de las convenciones-, pero no impide que puedan portar otros elementos, como este símbolo de la bandera mapuche.

El “Protocolo sanitario para un plebiscito nacional 2020 más seguro”, publicado por el Servel, especifica que “en los locales de votación queda estrictamente prohibido ingresar con propaganda referente a alguna de las opciones del Plebiscito, ya sea en sus elementos sanitarios o vestimenta”. Y las “Normas e Instrucciones para el Desarrollo del Plebiscito Nacional”, publicado el 2 de septiembre, dice que los delegados de las juntas electorales deben regirse por el protocolo sanitario.

3. Dos personas salieron corriendo con dos cajas de votos y regresaron un rato después

Superó los 100 RT en Twitter, pero el Servel salió a desmentirlo horas más tarde. El usuario Patriotas Libertarios (@PatriaLibreCL), publicó poco después del mediodía de este domingo que en “Stgo Centro, local Vicuña Mackenna 635, mesa 103-104, 2 personas salen corriendo con 2 cajas plásticas con votos, luego regresan. Estamos pidiendo explicaciones y llamamos a gente del Servel y Carabineros para saber que pasa”.

Frente a ello, poco antes de las 20:00, el Servel salió a desmentir la situación. El organismo aseguró que se trataba de “información falsa” y agregaron que los “vocales de mesa debieron bajar a un primer piso las urnas para facilitar el voto de un elector en situación de discapacidad”.

El Servel también desmintió otra publicación similar de la red social que anunciaba: “Me acaba de llegar una info. En una mesa en La Calera hubo suplantación de identidad y la gente de SERVEL dice que todos los votos de esa mesa se pierden. Es verdad esto?”.

Es por esto que el organismo electoral aclaró en su cuenta que era una “noticia falsa" y que "desmentían esta información que se encuentra circulando en estos momentos por redes sociales”.