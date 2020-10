Fact checking en plebiscito: La imposibilidad para votar de la machi Linconao, las denuncias contra Kast ante el Servel y la falsa denuncia de que Beatriz Sánchez se saltó su fila de votación

1. La machi Francisca Linconao, absuelta en el caso Luchsinger Mackay, no pudo votar

Durante esta jornada de votación por el plebiscito, la machi Francisca Linconao no pudo sufragar en el recinto de Padre Las Casas en el que aparece inscrita. El motivo aún no es aclarado por el Servel de manera oficial, pero lo cierto es que en la página de la entidad al ingresar el Rut de la comunera mapuche aparece que no está habilitada para votar en estas elecciones.

La mujer fue hoy hasta el Servel para hacer el reclamo correspondiente, tras lo cual sostuvo que: “Yo vine a sufragar, a votar, mi derecho a voto, nosotros somos del campo, no hay ni vehículo, tuve que pagar un flete de mi propia plata para venir a sufragar, y después me dicen que estaba inhabilitada para sufragar, no me dieron explicaciones de por qué era, el director del colegio tampoco sabía, me dijeron que tenía que venir al Servel para saber qué pasa porque yo necesito saber, una explicación, por qué motivo pasó esto, que yo no pude votar, no hay motivo para que yo no pueda votar”.

Linconao fue absuelta en dos oportunidades por la justicia luego de que la fiscalía la acusara por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista en el marco de la investigación por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrido el 4 de enero de 2013. En esa oportunidad el Ministerio Público pidió una pena de presidio perpetuo tras sindicarla como una de las ideólogas del homicidio. Dos veces fue absuelta en juicios con jueces distintos. ¿Qué pasó en este caso?

En Chile, según cifras del Servel, hay más de 93 mil personas que no pueden votar. Uno de los motivos es, justamente, haberse visto vinculado a una indagatoria en que se alzara un delito terrorista. Las inhabilitaciones tienen relación con los ciudadanos suspendidos en su derecho a sufragio por las causales del artículo 16 de la Constitución, es decir, “por interdicción en caso de demencia, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

Este último caso sería el que estaría afectando la situación de la machi. El abogado penalista Francisco Cox explica que “de acuerdo al artículo 16 de la Constitución se suspende el derecho a voto por ser acusado de delito que merezca pena aflictiva o por delito terrorista. Lo que es contrario a la presunción de inocencia especialmente cuando no hay control judicial de la acusación”.

Entonces si bien la machi ante la justicia es inocente, ya que nunca fue condenada por los delitos terroristas que se le imputaron, cuando el Ministerio Público la “acusó”, es decir, la llevó a juicio oral se suspendió su derecho a sufragar. La absolución, entonces, no habría sido notificada a este organismo por lo que Linconao engrosa la lista de personas inhabilitadas para votar en Chile.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que denunciará esta situación ante el Servel para que sea corregida.

Desde el Servel sostuvieron que “la publicación del padrón electoral auditado permite a cada elector un control social de este, ya que es posible reclamar ante un Tribunal Electoral Regional (TER) para solicitar la inclusión, corrección o, en caso de contravenir la ley, la exclusión de otros electores. Tras esa publicación cada elector cuenta con 10 días para esa reclamación, motivo por el cual en cada proceso eleccionario Servel llama a revisar los datos electorales”.

2. Kast llamó a votar por el Rechazo dentro de un local de votación por lo que debe ser sancionado

Polémica causó en redes sociales un llamado que hizo esta mañana el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, a votar por el Rechazo. Las declaraciones las hizo a la prensa luego de haber ido a sufragar al Colegio Sagrado Corazón de La Reina.

“Chile nos necesita a todos, nuestra patria requiere de la voluntad, del coraje de todos, jóvenes, adultos, adultos mayores, que vayan por Chile a votar Rechazo”, comentó Kast en la instancia. Luego, tras una consulta de una periodista, también agregó: “Si la gente se levanta, gana el Rechazo hoy día. Así que esperamos que todo el mundo vaya a votar Rechazo”.

Frente a ello, el diputado RD, Pablo Vidal, comentó en su cuenta de Twitter que “el candidato del Partido Republicano acaba de llamar a votar por el r3ch4z0 desde dentro de un local de votación. Lo denunciaremos”.

Pese a que más de un usuario en Twitter reclamó que la declaración habría sido hecha dentro del local de votación, el video que fue transmitido por canales de televisión no fue así de claro, ya que se muestra cómo sale del colegio para hacer el punto de prensa. Tras ser consultado el equipo de prensa de Kast, no quiso emitir declaraciones.

Pero más allá de dónde fue el lugar en que hizo la declaración, lo cierto es que lo que está prohibido es hacer propaganda un día como hoy, sin importar dónde ocurrió. Así lo advierte Hugo Tórtora, abogado constitucionalista de la Universidad Andrés Bello: “Hay un límite de tiempo en el cual se puede hacer propaganda, y ese límite opera independiente de dónde se haga esta propaganda”.

En ese sentido, Tórtora comenta que el excandidato presidencial “hace un llamado explícito a votar Rechazo, lo cual puede ser considerado como una propaganda y, por lo tanto, está sujeto a las sanciones que establece la ley”. El académico detalla que aquí aplicaría la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios.

De todas maneras, no hay claridad absoluta sobre este punto. El abogado académico de la Universidad Católica, Felipe Bravo Alliende, comentó en su cuenta de Twitter que “puede ser desubicado lo que hace José Antonio Kast, pero atención @T13: la disposición 42 n.5 transitoria de la Constitución dice que no es propaganda la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio realizadas por personas naturales en ejercicio de la libertad de expresión”.

Consultado sobre este punto, Tórtora dice que si a un candidato se le pregunta cuál cree que es la mejor opción, y responde según su parecer, esto sería considerando como libertad de expresión. Pero un caso distinto sería que una persona haga un llamado explícito a votar por una opción. “Esto es más cercano a la propaganda, pero es un tema que tendrá que ser analizado y resuelto después”, comenta.

Tras ser consultado por esta interpretación, Bravo agregó: “Creo que es un tema discutible, la verdad. No me parece que sea tan clara la norma, y tampoco me parece que la norma constitucional haga esa distinción. La Constitución ocupa la frase ´expresión de ideas´. Una discusión válida puede ser si ´expresión de ideas´ puede significar, por parte de una persona natural, el llamar a votar por una opción. Pero decir de manera tajante que es una conducta ilegal creo que no es claro”.

Desde el Servel agregaron que por este hecho han "recibido una alta cantidad de denuncias, las que deberán ser analizadas en virtud de los antecedentes con los que se cuente, para evaluar si existe vulneración a las normas de propaganda o la declaración se enmarca en el uso de la libertad de expresión de las personas”.

3. Beatriz Sánchez se habría saltado la fila en su local de votación

Varios usuarios de Twitter difundieron un video que muestra a la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, supuestamente saltándose la fila de votación en su local, el Liceo José Toribio Medina, de Ñuñoa, para ingresar directamente a su mesa de votación.

“Beatriz Sánchez se salta la fila en Plebiscito 2020. ¿Todo normal?”, escribió el usuario que compartió el video, en el que se escucha a algunas personas reclamar contra Sánchez por no hacer la fila. El registro también fue difundido por el excandidato José Antonio Kast.

Sin embargo, según la propia Sánchez, esto es incorrecto, pues un facilitador del Servicio Electoral le habría pedido que avanzara a su mesa, pues estaba vacía. “Hice la fila durante media hora hasta que el encargado del local pidió que la gente que votaba en las mesas 32 a la 36 hiciera otra fila, porque las mesas estaban vacías”, explicó Sánchez.

Esta situación ocurrió en otros locales. Por ejemplo, en el Liceo Abdón Cifuentes, en Santiago, una facilitadora recorría la extensa fila buscando a los votantes de la mesa 125, pues en ese momento estaba vacía.

Para el plebiscito, el Servel dispuso e 15 mil facilitadores, cuya principal función es verificar que los electores cumplan con las medidas preventivas del coronavirus, como usar mascarillas, entregarles alcohol gel con rociador y ayudar a mantener el orden.

4. ¿Plebiscito se desarrolla con el nivel de contagio, positividad y hospitalizaciones más bajo desde que comenzó la pandemia?

En Twitter, Jorge Schaulsohn, exdiputado, presidente de la cámara baja y presidente del Partido por la Democracia, aseguró en su cuenta que para la jornada cívica de hoy, Chile cuenta con el nivel de contagio, positividad y hospitalizaciones más bajos desde que comenzó la pandemia, añadiendo que además, en este instante, el país registra el mayor número de población desconfinada.

Las cifras oficiales de la pandemia dan cuenta de que al 25 de octubre, la positividad total es de 12,2%. Si bien es la cifra más baja desde que se vivió el peak de contagio en Chile (25 de junio, 25,3%), no es efectivamente el nivel más bajo, ya que en un comienzo, a fines de marzo, los números indicaban un 7,0%, cuando el virus recién comenzaba en el país. Respecto de los hospitalizados, actualmente hay 2.706 personas en esa situación. Previamente hubo menos hospitalizados, por ejemplo durante todo el mes de marzo, abril y mediados de mayo hubo menos de 2.700 personas hospitalizadas. En cuanto a los contagios. las cifras actuales muestran que el número de casos activos es el más bajo desde abril.

En relación a esta información, el Ministerio de Salud, lo confirma en su último informe epidemiológico. El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que según el reporte COVID-19 de hoy, “nueve regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 12 en los últimos 14, en tanto que la variación de casos, en los últimos 14 días, se mantiene en -12%”, señala.