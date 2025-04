Fallecidos sin redes o víctimas de delitos violentos: la explicación de los 255 cuerpos sin reclamar en el SML

La entrega de una persona fallecida desde el Servicio Médico Legal (SML) dependerá de la orden emitida por un fiscal. El SML realiza las pericias médicas forenses de acuerdo con el procedimiento que corresponda a cada caso, en coordinación con el o la fiscal, en su calidad de organismo asesor. Habitualmente, la entrega de un fallecido o fallecida se concreta entre 24 y 48 horas después de iniciado el trámite para su retiro, siempre que no se trate de casos complejos, cuya investigación requiera más tiempo.

Así dicta la norma, pero no todos los casos siguen ese curso. Hay personas que, por diversas razones, nunca son reclamadas. De acuerdo con el último informe que el SML entregó al Senado, al 31 de diciembre de 2024 había 255 cuerpos en esta condición, aún permaneciendo en las dependencias del servicio.

Iván Pávez , subdirector médico (s) del SML, explica que algunos de los factores que inciden en esta situación son las circunstancias de la muerte, lo que dificulta que alguien reclame el cuerpo: “Un buen número de las personas que ingresan a los servicios está relacionado con muertes violentas. Muchas de ellas involucran a personas que probablemente viven sin una red de apoyo familiar, viven solas y, por lo tanto, cuando fallecen no se tienen los medios de contacto a través de la policía o los servicios de investigación para comunicárselo a algún cercano”.

Entre el SML y la Fiscalía se establece un plazo razonable para que familiares o cercanos realicen la reclamación del cuerpo. Sin embargo, no siempre se logra. Algunos casos se extienden por periodos considerablemente largos. Según datos entregados por el propio organismo, hay cuerpos que llevan más de mil días sin ser reclamados, pese a que se han agotado las gestiones para contactar a alguien que pudiera hacerse cargo.

Por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del año pasado, en la sede del SML de Antofagasta había un cuerpo que llevaba 1.819 días sin ser solicitado por amigos o familiares; es decir, desde comienzos de 2020. En Coquimbo, otro caso alcanzaba los 1.663 días. Y en la Región Metropolitana, de los 105 fallecidos que permanecían sin ser retirados, 45 llevaban más de 500 días en las dependencias del servicio.

¿Qué ocurre con estos cuerpos? El Servicio Médico Legal, en coordinación con la Fiscalía, inicia un proceso destinado a su identificación y eventual entrega. Sin embargo, no todos logran ser reconocidos: de los 255 fallecidos que no habían sido reclamados hasta fines de 2023, 69 permanecían sin identificar. Mientras tanto, los cuerpos se mantienen en custodia del SML, aunque no de forma indefinida. Cuando se agotan todas las vías posibles para dar con su identidad o con algún familiar que los reclame, se puede proceder a su sepultación, previa autorización judicial.

“Después de un tiempo de aproximadamente medio año se le solicita autorización a la Fiscalía, acabado ya todo el proceso de investigación de la causa de muerte y también los resguardos para la identificación, y hacer la inhumación, y para ello se disponen para las fosas comunes”, aclara el subdirector médico (s) del SML.

¿SML al límite?

Los 255 cuerpos sin reclamar han encendido algunas alarmas. Por ejemplo, el senador Pedro Araya (PPD) afirma que ya han detectado un problema en regiones como Antofagasta, donde “se está empezando a generar un problema por la cantidad de cuerpos que hay sin reclamar”.

En conversación con el Servicio Médico Legal local, asegura que le plantearon la necesidad de ampliar las capacidades del recinto: “Probablemente van a tener que presentar un proyecto para poder tener una mayor capacidad”.

Según el parlamentario, esta situación no se restringe a una sola zona. “Este es un problema que se está dando en Arica, Iquique y Antofagasta, principalmente, debido al aumento de extranjeros fallecidos sin documentación”, sostiene.

Por ejemplo, en Antofagasta, hasta el 31 de diciembre del año pasado había 27 cuerpos sin reclamar. Una cifra que, a juicio del parlamentario por la zona, resulta alta considerando las capacidades limitadas que tienen los servicios médicos legales en regiones.

Con todo, el subdirector médico (s) del SML, Iván Pávez Viera, señala que actualmente el servicio aún cuenta con margen de maniobra: “El nivel de ocupación en este minuto todavía nos da una holgura para enfrentar ciertos problemas que eventualmente pudieran presentarse de forma masiva, y es normal que los servicios médicos legales tengan esa posibilidad, más allá del 80% de la ocupación que existe en este momento”.

Eso sí, admite que “mantener cuerpos siempre implica un gasto. La conservación de cámaras, el tener permanentemente en revisión los sistemas, la limpieza, todo eso obviamente incluye un costo para el mismo servicio”.

De acuerdo con el último informe del SML, hasta el 31 de diciembre de 2024 algunos de los cuerpos sin reclamar llevan más de mil días en custodia. En este contexto, la autoridad ratifica que, una vez agotadas las investigaciones o sin lograr la identificación o el reclamo por parte de familiares, se solicita autorización a la Fiscalía “para proceder con la inhumación”.