Familia de Mia Schem, nieta de chileno secuestrada por Hamas: “Le ruego al Presidente de Chile ayudarnos”

La familia de Mia Schem, nieta de chileno secuestrada por Hamas, realizó un llamado pidiendo ayuda y cooperación al gobierno chileno para la búsqueda y rescate de Mia.

Mediante un video difundido en redes sociales, el abuelo chileno de la joven de 21 años secuestrada, Guillermo Zeev señaló que “nací en Chile, mi padre está enterrado ahí, mis raíces están profundamente en Chile, eduqué a mis ojos y nietos a amar la cultura, comida y folklore chileno, y estoy muy orgulloso de eso”.

Al llamado de auxilio, se sumaron las palabras de la prima de Mia: “Tenemos la misma edad y somos muy buenas amigas, no me puedo imaginar lo que le está pasando ahí. Hace una semana que no recibimos nuevas noticias sobre su situación médica, solo sabemos que necesita ayuda urgente ahora”.

La joven agregó: “Por favor se lo pido, si pueden ayudar a Mia. No es un tema político, es un tema de humanidad y derechos civiles”.

Posteriormente, la madre de Mia, Karen Schem, saludó al pueblo chileno y manifestó que “necesita ayuda médica, de corazón de madre a corazón de madre, mi bebe me necesita”.

La madre, también añadió que “ella tiene miedo, está sola, está adolorida, creo en la bondad de este mundo, le ruego al Presidente de Chile ayudarnos”.

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se refirió a este video y dijo que “estamos super angustiados y preocupados, ellos llaman a la ayuda también de Chile porque es de origen chileno. Nosotros hacemos todo lo que podemos, no solo para Mia, sino que para los más de 200 secuestrados”.

Mia fue secuestrada el 7 de octubre, mientras estaba participando de un festival musical cerca de la frontera con Gaza. Ahí, los asistentes fueron atacados por miembros de Hamas.

La última actualización de el estado de Mia, fue un video difundido por Hamas, ella aparece siendo vendada y relata que “regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en el área de Sderot. Estaba gravemente herida en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital aquí durante tres horas”.

Luego continua: Me han estado cuidando y proporcionándome medicamentos. Solo les pido que me traigan de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, con mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible”.

Tras la publicación de este video, el canciller Alberto van Klaveren, dijo que “estamos muy preocupados por la situación de Mia, estamos pendientes de la información que se nos pueda proporcionar” y que la situación de los secuestrados “se está tratando con mucha reserva por parte de todos los países implicados.