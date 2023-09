“Maniobra imprudente” y “multa por falta de revisión técnica”: ministro Muñoz sobre accidente fatal en San Pedro de la Paz

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, abordó esta tarde al fatal accidente ocurrido en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde un choque entre un tren y un microbús dejó al menos seis personas fallecidas y varios lesionados.

La tragedia, por la que el alcalde Javier Guíñez decretó tres días de duelo comunal, se produjo a eso de las 8.00 horas de este viernes en la ruta 160, en el Cruce Boca Sur, al sur del río Biobío.

Las causas del accidente están siendo investigadas por personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. De acuerdo a información proporcionada por testigos, el chofer de la micro no respetó las alertas de que se aproximaba el tren. El hombre quedó detenido y será formalizado en horas de esta tarde.

En el contexto de un punto de prensa del consejo de gabinete, el ministro Muñoz se refirió al fatal accidente. “Lo primero es transmitir nuestro dolor, nuestras condolencias con las ahora ya siete personas que fallecieron al interior del bus”.

“El informe que tenemos es que este accidente ocurre con las barreras ferroviarias abajo, y el conductor aparentemente, pero es parte de la investigación, realizó una maniobra extremadamente imprudente, que causa esta colisión”, apuntó.

Sobre el microbús involucrado en la colisión, el secretario de Estado dijo que “efectivamente este un vehículo que había sido inspeccionado en nueve ocasiones en lo que va del año y había recibido alguna infracción producto de no tener la revisión técnica al día. La infracción de la no revisión técnica no exige requisar el vehículo, porque el vehículo es necesario para poder sacar la revisión técnica”.

“Entonces acá hay una investigación que está en curso, yo no me quiero anticipar, pero efectivamente tenemos una situación en que el vehículo había recibido varias fiscalizaciones por parte del equipo del ministerio, al menos tenía una multa producto de tener la revisión técnica no al día”, detalló.

Al ser inquirido por las causas del accidente, el ministro insistió en que “lo que tenemos es a un conductor que hace una maniobra extraordinariamente irresponsable”.