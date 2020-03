Felipe Guevara Stephens, intendente de la Región Metropolitana: “Espero que la segunda mitad del mes sea más tranquila”

“Marzo era un mes muy crítico. Solo ayer (jueves) tuvimos 130 detenidos en la región. Desde el último viernes de febrero hasta el 11 estaban el ‘superlunes’, el 8M y el mismo Festival de Viña de Mar, con todos sus efectos; muchos eventos se juntaban”, dice el intendente metropolitano, Felipe Guevara, intentando estandarizar un balance de esta primera quincena del mes que se consideraba como el verdadero “inicio” del año. Y sobre lo que viene es optimista: “Yo espero que la segunda mitad del mes sea más tranquila, con menos eventos, menos violencia, estamos trabajando para eso”.

¿Se han visto sobrepasados?

No. Lo esperábamos de esta forma y por eso planificamos cada uno de los eventos. Las amenazas que se habían recibido finalmente no se produjeron. Yo hago un positivo balance en el sentido de que la preparación, la anticipación y la información de inteligencia permitieron adelantarse a muchos hechos que, afortunadamente, no ocurrieron.

Hay un alto número de menores involucrados en los incidentes...

Es preocupante, pero también hay que ponerlo en su contexto. En la Región Metropolitana tenemos un millón de escolares. Entonces, cuando uno ve que hay 900 o 1.500 escolares en la calle, eso es el 0,15%. Mientras 10 estudiantes del Instituto Nacional estaban tirando bombas molotov, había miles en clases dentro del establecimiento. ¿Hay jóvenes en la violencia? Lamentablemente sí, pero la mayoría no están en eso. Sin embargo, reitero que desde luego que el fenómeno nos preocupa. Con los años, lamentablemente se ha perdido la noción de autoridad. Es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo como sociedad.

¿Cómo se están preparando para la segunda mitad de marzo?

Carabineros tiene sus protocolos. Estamos preparados para eso y hemos estado trabajando mancomunadamente con la PDI. También estamos preocupados del territorio. Por eso, vamos a ir retomando el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), que está suspendido desde el año pasado. Es aquella instancia donde los municipios y los comisarios pasan revista de los delitos de cada barrio y así se establecen las medidas y los procedimientos. Esto va a partir ahora, antes de fin de mes, para poder focalizarnos más en la delincuencia en nuestros barrios.

El 29 de marzo es el Día del Joven Combatiente, una fecha siempre compleja.

No tenemos indicios de que vaya a ser una jornada más violenta que la de otros años. Yo no tengo un especial cuidado o preocupación por un día en particular. Todos los días se van planificando y hasta aquí, con lo que va de marzo, la planificación ha dado resultado.

Las sanciones por “desórdenes” a los detenidos en protestas han generado polémica.

Ahí la fiscalía tiene que hacer un trabajo más preciso en establecer los hechos. No es solamente desorden lo que comete alguien que está en los disturbios de Ramón Corvalán. También hay maltrato de obra a Carabineros, destrucción de inmobiliario público, porte de armas, atentado incendiario. Hay una serie de delitos y muchas veces los fiscales simplemente lo pasan al tribunal por desorden. Así, obviamente que las medidas cautelares son más bajas.

Ayer por la tarde, luego de que la Corte de Apelaciones revocara la libertad de 44 formalizados por disturbios en Plaza Italia, Guevara señaló que “la decisión tiene mucha sensatez y sentido común, va en el sentido que los vecinos quieren. Estos delincuentes han destruido la calidad de vida de las personas que viven allí”.