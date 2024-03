Feriados de Semana Santa: MOP estima que más de 170 mil vehículos regresarán a la RM este domingo

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que para este domingo se espera el regreso a Santiago de más de 170 mil vehículos. Se estima que el flujo de automóviles se concentre mayormente en la tarde, después de las 12 del día y hasta las 10 de la noche.

“Estamos esperando el retorno a la Región Metropolitana de los vehículos que salieron a disfrutar este fin de semana largo a distintos lugares del país. Esperamos que este domingo 31 de marzo regresen más de 170.000 vehículos, retornando por la Ruta 5 al Norte, la Ruta 5 al Sur, la Ruta 68, y la Ruta 78″, indicó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.

Junto con ello, realizó un llamado a la prevención para evitar accidentes. “Lo que sí podemos hacer es aprovechar algunas cosas que están dispuestas, como por ejemplo, el uso del peaje a luca, pero eso es el domingo hasta las 11. Si no, armarse de paciencia, precaución en la conducción, no usar el celular por favor, ni siquiera para recibir mensajes, para que podamos terminar este fin de semana en buena forma”, detalló.

Para este domingo 31 de marzo, habrá peaje a mil pesos en Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 en dirección a Santiago, en el peaje Angostura de la Ruta 5 Sur y en el de Las Vegas de la Ruta 5 Norte entre las 07.00 a las 11.00 horas para vehículos livianos.

Otra de las medidas que ha tomado las autoridades, es que para el retorno en la Ruta 5 Sur, tramo Santiago - Talca, se aplicará un 3x1 en dirección a la capital. Esto se enmarca en el Protocolo de Emergencia Vial que el Ministerio de Obras Públicas está implementando desde el año pasado.

Según informó la autoridad, durante el jueves 28 y el viernes 29 de marzo salieron de la capital 291 mil vehículos y, en la mañana del sábado, esa cifra superó los 300 mil. Los principales puntos de salida han sido Angostura, Ruta 5 Sur; Lo Prado, Ruta 68 y Lampa, Ruta 5 Norte.

Retornos por aire

La ministra Jessica López se refirió también al retorno aéreo y al uso del aeropuerto. Donde indicó que se espera que retornen más de 70.000 en vuelos nacionales e internacionales al aeropuerto Arturo Merino Benítez.

“También hay que tomarlo con mucha paciencia, asegurarse de no traer ningún elemento que no está permitido, sobre todo, las restricciones que pone el Servicio Agrícola y Ganadero; los artículos con los que no se puede viajar como armas y explosivos; y las cosas que deben pasar por aduana, porque son productos que tendrán que pagar su arancel. Paciencia y que tengamos ojalá un buen cierre de este primer fin de semana largo del año 2024″, explicó la secretaria de Estado.