Fiscal: Berkhoff conoció en prisión a sus presuntos cómplices de narcotráfico

La investigación no se inició en contra de Emilio Berkhoff, él no es el protagonista de esta historia, es uno de los 11 imputados por el delito de tráfico.

Así explica la fiscal Antinarcóticos del Biobío, Carla Hernández, qué rol tuvo Berkhoff en la investigación policial que el viernes pasado se tradujo en el decomiso de 823 kilos de pasta base de cocaína.

El nombre de Berkhoff no es desconocido para las policías. Al menos desde 2013 que informes de Inteligencia lo han vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Estos documentos indicaban que los primeros contactos con grupos radicalizados ocurrieron cuando el imputado era estudiante universitario.

La fiscal Hernández relata que “a él se le atribuye la misma participación que a todos los demás, participar en el tráfico de drogas al contribuir a la adquisición, participar en la ejecución de todos los actos combinados para lograr la obtención material de la droga, participar en el traslado de la droga con el resto de los imputados para su posterior distribución”.

La banda fue formalizada el martes y ese día tanto el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como el director general de la PDI, Héctor Espinosa, viajaron al Biobío para conocer detalles del operativo.

Tras la audiencia de presentación de cargos, toda la agrupación quedó en prisión preventiva. El subprefecto Mauricio Jorquera, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Concepción, explica que Berkhoff “era brazo operativo de la banda, encargado de la custodia y traslado de la droga, verificar el estado de la ruta a fin de detectar y sortear puntos críticos”.

Según la investigación, cuando el imputado fue arrestado en Los Vilos era parte de una caravana de autos, en donde venía el cargamento de droga que iba a Concepción. El grupo portaba salvoconductos conseguidos a través de la Comisaría Virtual, presentando falsos contratos de trabajo.

El activista estaba en libertad condicional desde 2017, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción considerara su buena conducta y cumplimiento de la mitad de la condena por porte ilegal de armas de fuego y munición, en 2015. Fue justamente durante ese periodo que estuvo recluido en la cárcel de Lebu donde, según la fiscal, conoció a al menos dos de las personas que fueron detenidas por el mismo hecho que se le imputa a Berkhoff.

Ahí conoció “a algunos de los que en este momento están en prisión preventiva junto con él”, dijo Hernández. Señaló que ellos son Patricio Albornoz y Alejandro Ferreira, los mismos imputados con los que Berkhoff iba sentado en el asiento trasero de una camioneta cuando fue detenido por la PDI. En el vehículo encontraron varios cartuchos de pistolas nueve milímetros y rastros de la droga.

Sobre cómo ingresaron la cocaína, la persecutora explicó que “viene de países limítrofes, como Bolivia, y los antecedentes que manejamos es que al menos hasta Taltal-Antofagasta, procedieron como habitualmente lo hacen, que es que llegado a un punto de carretera se desvían hacia un punto que no está siendo vigilado policialmente en el desierto. Ahí se produce la transacción y después se regresa por la carretera formal y eso da cuenta de la obtención de los salvoconductos, no hay otra manera de traerla desde allá hasta el Biobío. No son pasos habilitados, la verdad es que basta con internarse en el desierto y tener bencina suficiente para cargar el auto”.

Respecto de si existe alguna relación entre este grupo y hechos de violencia rural, los investigadores indicaron que por el momento no han encontrado alguna vinculación.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que “hay que valorar el trabajo que hicieron la PDI y la Fiscalía de Concepción en desbaratar esta banda”.

Respecto de que Berkhoff haya conocido a sus presuntos compañeros de ilícitos en la cárcel, Galli señaló que “la forma en que muchas veces se generan estas bandas delictuales es también parte importante de la política que tenemos que desarrollar, como país, en contra de la delincuencia organizada, que apunte en contra del narcotráfico. Parte de ello es cuántos delitos se organizan y se conocen las redes delictuales estando cumpliendo condena”.