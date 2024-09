Fiscal Carrera afirma que “habrá cambios” en causa de muerte del conscripto Franco Vargas

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, abordó este miércoles las diligencias investigativas en el caso del conscripto Franco Vargas, quien murió en abril pasado tras una instrucción militar en Putre adelantando que “habrá cambios” en la causa de muerte del joven tras una segunda autopsia bajo el método Minnesota.

Cabe recordar que Vargas, de 19 años, cumplía el servicio militar y falleció en medio de una marcha instructiva de la Brigada Motorizada N.º 24 “Huamachuco” en Putre, donde también resultaron otros 45 jóvenes con lesiones.

En entrevista con CNN Chile, el fiscal Carrera, detalló parte de las diligencias investigativas que aún siguen su curso en la causa y adelantó que la evaluación de las causas del deceso, podrían cambiar con el avance de las pericias.

“Va a haber cambios (en la causa de muerte). Ahora, retraigámonos: esta fue una muy lamentable muerte del conscripto Vargas que ocurrió a fines del mes de abril, el 27, y luego, nosotros iniciamos la investigación por parte del Ministerio Público a los días siguiente, cuando vimos en los medios lo que estaba ocurriendo y además por una denuncia del INDH y decidimos como Ministerio Público pelear la competencia, porque entendíamos que se daban todos los argumentos para hacerlo y eso fue refrendado por la Corte Suprema”, aseguró el persecutor.

En ese sentido, detalló que “el problema que tuvimos y que tenemos –que no es una excusa, por cierto, pero es un hecho de la causa– es que estuvimos un mes y dos semanas absolutamente con las manos atadas, porque no pudimos realizar diligencias, atendida una orden de no innovar”, mientras no se definiera qué justicia revisaría el caso.

“El tema de los apremios ilegítimos que es lo que estamos investigando no lo podemos descartar hasta el final, porque tiene que ver no solo con el momento o episodio de la muerte de Franco, sino que también con los días anteriores. Perfectamente puede haber una situación de apremios ilegítimos que pudo haber ocurrido una semana antes, y la muerte deberse a una cuestión distinta que ocurrió en otras circunstancias. Adelantarnos en eso sería muy rápido”, sostuvo Carrera.

Se realiza la exhumación del cuerpo de Franco Vargas en Pudahuel. Javier Salvo/Aton Chile

“Conforme se ha señalado -y esto sí lo puedo decir porque es parte de lo que hablamos en audiencias tanto el Tribunal de Garantía cuando peleamos la competencia como luego en la Corte Suprema- en principio se decía que era un tema cardíaco, muerte súbita. Había muchas dudas en esa autopsia, cuyas dudas fueron también relevadas por quienes están hoy haciendo la autopsia”, adelantó el fiscal.

Respecto a la causa concreta de muerte, el acusador afirmó que “estaría vinculada más bien a un tema de carácter respiratorio”.

En la misma conversación, fue consultado respecto a los planteamientos del diputado Johannes Kaiser, quien sostuvo como posibles causas del deceso el sobrepeso, problemas del corazón y consumo de drogas de Vargas. “No, no hay. Se ha analizado en esta segunda autopsia con una rigurosidad y por una cantidad de peritos que incluso excede a un protocolo de Minnesota, fuimos incluso más allá y no hay (indicios)”, agregó.

Retraso en las diligencias

En ese contexto, el fiscal Mario Carrera, afirmó que el período mientras se definía qué tipo de justicia revisaría el caso, fue “un perjuicio” para la investigación.

“Sí, claramente fue un perjuicio, porque hay cuestiones que uno puede hacer con posterioridad, pero hay otras cosas, otros análisis, de carácter biológico, como en este tipo de causas, que se van perdiendo”, dijo respecto a la espera que hubo para poder encargar diligencias.

En esa línea, Carrera explicó que “es obvio que hacer una autopsia una semana después, no es lo mismo que hacerla dos meses después. Sobre todo, cuando se aplica el protocolo de Minnesota, que dentro de la rigurosidad que implica, se aplica cada vez que hay la posibilidad de que un agente del Estado, sea responsable de la muerte de una persona”.

En esa línea, señaló que el Ministerio Público contrató un perito especializado, también se permitió a la Defensoría Penal Pública contar con un experto, además de un especialista de la Policía de Investigaciones y dos del Servicio Médico Legal, quienes realizan los análisis a los restos de Vargas.

“Este equipo el que practicó la autopsia y en principio, el equipo es concordante en que la causa de muerte determinada en la primera autopsia era muy probable que cambiaría y eso efectivamente va a ocurrir”, manifestó.

“Ahora, eso no significa que tenga que ver con tortura necesariamente, sino que simplemente, y por eso hemos sido tan estrictos la que merece la verdad absoluta es la madre y los familiares de Franco, aunque jurídicamente no tenga relevancia, porque lo que acá ocurrió y es un hecho, es que hubo una atención respecto del momento en que empezó a sentirse mal, al momento en que fue trasladado al centro asistencial más cercano para su derivación posterior, ese tiempo habría sido excesivo”, detalló.

“En los tiempos, en realidad, si murió por A o por B, no necesariamente causa alguna deferencia, pero sí esa verdad o esa realidad, tienen que tenerla los padres, y en particular, la señora Romy respecto a lo que ocurrió ese día”, comprometió.

La reconstitución de escena será a finales de noviembre, donde se espera que participen la mayor cantidad de víctimas, los familiares de Franco Vargas y “algunos posibles testigos o imputados que nos interesa que estén presentes”.

Trabajo de la Justicia Militar

En un inicio, el caso de Franco Vargas fue visto por la Justicia Militar, a cargo de la ministra en visita Jenny Book, quien encargó algunas diligencias.

Carrera sostuvo que “tuvimos que rehacer” el trabajo previo encargado por Book.

“Se le pidió una reunión cuando fue Arica y la verdad es que tenía la agenda muy ocupada y no se pudo. Ella realizó dos diligencias y en esa oportunidad tenía la agenda ocupada”, reveló el persecutor.

Respecto a la cooperación del Ejército en este caso, Carrera señaló que “desde la época en que la Corte Suprema nos otorgó la competencia total y completa, la colaboración del Ejército ha ido más allá de lo que se les ha solicitado. Nos han mantenido informados incluso de cuestiones antes que se las pidamos”.

“Antes no fue de la misma manera”, dijo el fiscal Carrera, mientras la investigación estaba en disputa entre la Justicia Militar y la justicia “ordinaria”.