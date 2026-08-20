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    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    "Acá se persigue y se investiga con igual fuerza, tanto las personas que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes en cualquier población de Chile como aquellas personas que ostenten cargos de poder o de influencia", indicó Hernán Libedinsky.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En un alto en la audiencia de formalización de los detenidos en la operación Imperio Ámsterdam, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, entregó algunos detalles de la investigación que vienen desarrollando en este caso desde hace dos años en coordinación con Carabineros.

    Sin 44 los formalizados en la causa.

    “Nosotros acá siempre hemos sostenido y así estimamos que va a quedar acreditado durante el desarrollo de esta audiencia y las que van a venir en lo sucesivo, que esto operaba básicamente bajo una apariencia terapéutica, acá hubo todo un montaje, una puesta en escena respecto de una organización que lucraba, no había ninguna finalidad terapéutica, sino que lo que había esencialmente era ánimo de lucro”, aseguró el persecutor.

    Libedinsky descartó que la clase social de los imputados inhiba el actuar del Ministerio Público en esa causa que figura en algunas notas de prensa como un caso de venta de marihuana “VIP”.

    El preparador físico y figura de TV Camilo Huerta mantuvo en Chicureo, Colina, uno de los dispensarios en la mira de la Fiscalía.

    “Es importante resaltar en este caso que el Ministerio Público va a investigar y perseguir con igual fuerza el tráfico ilícito de estupefacientes, en este caso de cannabis sativa, independientemente de la posición económica o del poder que tengan los imputados. En ese sentido, acá no se va a hacer ningún distingo. Acá se persigue y se investiga con igual fuerza, tanto las personas que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes en cualquier población de Chile como aquellas personas que ostenten cargos de poder o de influencia económica”, aseguró el fiscal regional de Aysén.

    Las pesquisas se centran en la sociedad matriz DN Medcorp SpA,. Andrés Astorga Rodríguez controla el 51% de las acciones, Gino Athens Athens controla el 29% y el 20% restante se distribuye entre los siguientes accionistas: Rodrigo Buzeta Quezada, Raimundo Silva Zautzik, Sebastián Risco Rodríguez, Guillermo Ginesta Bascuñán y Martín Krauss Valdés.

    Respecto a este último, pareja de la exministra Mara Sedini, el fiscal precisó que “en este minuto no es imputado”, sino que sujeto de interés.

    Un cambio en esta calificación, indicó, “va a depender del desarrollo de la investigación, del avance que tenga la misma, y en su momento se van a adoptar las decisiones que en derecho correspondan respecto de él y respecto de otras personas”.

    En ese sentido, el fiscal señaló que no se descartan otras detenciones en el desarrollo de la investigación.

    “Es un caso bastante atípico de tráfico ilícito de estupefacientes, en este caso de cannabis, por cuanto aquí, justamente, se montó una organización con esta fachada de legalidad que tenía básicamente por finalidad el lucro y esto les permitió obtener durante un periodo bastante breve o acotado tiempo ganancias multimillonarias. En realidad estamos hablando de más de 8 mil millones de pesos que equivalen aproximadamente a 9 millones de dólares”, explicó.

    Más sobre:PolicialJudicialFiscalía de AysénOperación Imperio ÁmsterdamMarihuanaMarihuana medicinalTráfico de drogasNarcotráficoDelincuenciaSeguridadCamilo HuertaAndrés AstorgaHernán LibedinskyMara Sedini

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