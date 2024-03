Fiscal del caso Torrealba declara que “todo los antecedentes” filtrados por exjefe de la PDI a Hermosilla estaban bajo reserva

Ya son cinco los fiscales que han declarado en la investigación de la Fiscalía Oriente respecto de la filtración de antecedentes por parte del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla.

Se trata de los investigadores de los casos en que Muñoz compartió información de estas causas al abogado: gastos reservados de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, representado por Hermosilla-; la investigación sobre Raúl Torrealba; en la de Felipe Guevara; y en la que dice relación con la acreditación del casino Enjoy.

El último de los persecutores en declarar fue Francisco Jacir. El fiscal Centro Norte es quien lidera las pesquisas sobre el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el 18 de marzo entregó su testimonio a sus colegas de la Fiscalía Oriente.

En concreto, Muñoz compartió, el 12 de noviembre del 2021, un dibujo en que se retrataba cómo operaba el fraude en Vitacura, quién había declarado sobre la entrega de sobres con dinero, y posicionaba el nombre de Felipe Guevara en la causa, luego de la declaración de otro exfuncionario de la comuna en el caso.

“La causa se sigue adelante por los delitos de Fraude al Fisco, lavado de activos y delitos tributarios, la que desde el 31 de agosto de 2021 al 1° de septiembre de 2022, se encontró protegida por el secreto del artículo 31 de la ley 19.913 de lavado de activos. Actualmente se encuentra en etapa de investigación, con imputados formalizados, plazo vigente y múltiples diligencias a realizar”, partió declarando Jacir.

Los fiscales, también, le mostraron la fotografía de la hoja con los apuntes del caso, y luego le consultaron al fiscal si eso tenía relación con la indagatoria que él llevaba adelante.

“Sí, tiene relación toda vez que inicialmente este refiere a Domingo Prieto (Dgo), uno de los imputados de la investigación. Erróneamente lo individualiza como ‘Exjefe Corp. deportes Vitacura’, ese no era su cargo especifico, sino que era el Director de Vitadeportes que no es lo mismo. No obstante, lo sindica como exjefe de ‘Los Vita’. Por Los Vita se entiende los programas Vita como Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deporte que el mismo documento refiere”, respondió.

Los fiscales también le consultan por la referencia a Antonia Larraín, también imputada de la causa. En el escrito que Muñoz le envió a Hermosilla, junto a su nombre, se consignó que “habla”, lo que para el fiscal es revelador.

Esa referencia, dijo, “es efectiva, una vez que se hacen públicos estos hechos materia de la investigación, ella se presenta voluntariamente en la Fiscalia autodenunciándose y dando cuenta de una parte importante de los hechos, entre ellos y principalmente, la entrega periódica y mensual de sobres en dinero al exalcalde Torrealba”.

Dibujo con información reservada

En esa misma línea Jacir agregó que “la referencia de Torrealba-Felipe Guevara, tiene vinculación con la causa debido a que Domingo Prieto, quien en una de sus tantas declaraciones, en particular la del 17 de noviembre de 2021 declara ante el suscrito en calidad de imputado, acompañado ante su abogado defensor Ignacio Schwerter y los comisarios Karen Jara Cisterna y Rodolfo Vargas Ortega, que el hecho de entregar de manera mensual y desde hace varios años sumas de dinero al alcalde Torrealba, lo había inventado Felipe Guevara una vez que comenzaron a funcionar las Organizaciones Comunitarias Funcionales”.

Ese antecedente apareció por primera vez ante los investigadores el 6 de octubre del 2021, lo cual llamó la atención del fiscal, pues el mensaje que Muñoz le envió a Hermosilla fue del 12 de noviembre, por lo tanto, aún estaba en calidad de reservado en la investigación. La otra declaración referente a aquello, incluso, fue después, el 17 de ese mes.

Por lo mismo, Jacir advirtió ante los fiscales que “de todos los antecedentes antes referidos contenidos en el escrito manuscrito, no se habían hecho públicos al día 12 de noviembre de 2021, lo referido al exalcalde Torrealba y Felipe Guevara”.