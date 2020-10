Fiscal Guerra vincula hechos de violencia tras estallido social a “manifestaciones de grupos radicalizados antisistémicos”

Tras la conmemoración del primer aniversario del denominado estallido social, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se refirió a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por los ataques ocurridos el 18-O. El persecutor aseguró, en la “gran mayoría” de estos hechos, ha notado “manifestaciones de grupos radicalizados antisistémicos”.

“Nosotros lo que hemos notado en la gran mayoría de los ataques en que encontramos detenidos, ya sea bombas molotov o atentados de Metro, lo que vemos son manifestaciones de grupos radicalizados antisistémicos”, dijo en conversación con Radio Pauta.

En ese sentido, detalló que los sujetos “no pertenecen a ninguna facción o grupo del espectro político tradicional que nosotros conocemos y que tiene representación parlamentaria, por decirlo de alguna forma. No hablamos de grupos que adscriban alguna ideología de aquellas que normalmente conocemos (...), sino que hablamos de grupos que están en contra de todo aquello que simbolice el poder estatal".

Agregando que esto no es “en contra del actual gobierno solamente”, sino que hay “rabia en contra de la instituciones del Estado”.

Por otro lado, el persecutor fue consultado también por el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y su aporte en el trabajo de la fiscalía para investigar, por ejemplo, estos hechos de violencia.

Al respecto, Guerra sostuvo que “para nosotros no ha sido de ayuda” y, por otra parte, valoró el trabajo de las unidades especializadas de investigación de Carabineros y la PDI.

“En la zona Oriente no he tenido reportes que hayamos utilizado para efectos de poder investigar delitos cometidos desde 18-O a la fecha (...). Lo que es en relación a la zona oriente, nosotros no hemos trabajado ni recibido informes propios de la ley de inteligencia, ni de la ANI”, dijo. Además añadió que “todo ha sido fruto del trabajo de unidades especializadas de investigación criminal de Carabineros y PDI”.

“Para nosotros no ha sido de ayuda y no hemos tenido reportes que hayan influido en los resultados positivos ni en nuestras investigaciones”, concluyó.