Fiscal nacional por presencia policial en los estadios: “Necesitamos Carabineros donde están ocurriendo hechos más graves que esos”

La mañana de este miércoles el fiscal nacional, Ángel Valencia se refirió a la presencia de funcionarios policiales en los estadios, a raíz de los incidentes ocurridos el domingo pasado en el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Si bien la máxima autoridad del ente persecutor dijo que no quería referirse “sobre el ingreso o no ingreso de Carabineros a los estadios”, sí manifestó que los funcionarios policiales “se necesitan en lugares de la ciudad donde están ocurriendo hechos muchos más graves que aquellos. El dónde los destinamos es una prioridad que a mi no me corresponde fijar”.

Sin embargo, precisó en conversación con Radio Infinita que desde la Fiscalía están dispuestos a involucrarse en un “proyecto de largo aliento”, es decir, “un proyecto que considere más recursos que los que estamos destinando en la medida que todos los organismos involucrados, incluyendo especialmente a los clubes, dispongan recursos equivalentes”.

Asimismo, el líder del Ministerio Público aseguró que si eso no ocurre, tiene “otros hechos graves de los cuales preocuparme y, en consecuencia, para mi no pueden ser los problemas que ocurren al interior del estadio más importantes que para los propios clubes y los organizadores”.

Finalmente, explicó que van a involucrarse en el desafío de los estadios sólo en la medida en que estén todos coordinados y trabajando en la misma dirección.

“Nos vamos a involucrar en el desafío de los estadios sólo en la medida en que estemos todos coordinados, todos trabajando en la misma dirección y todos nos esforcemos porque sino es un esfuerzo, yo tengo que concentrarme también en otras cosas más importantes”, cerró Valencia.