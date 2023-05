Fiscal nacional emplaza a clubes por violencia en los estadios: “Se necesita mayor inversión en tecnología y que se animen a poner sanciones severas”

Este martes, el líder del Ministerio Público, el fiscal nacional Ángel Valencia, se refirió a la violencia en los estadios y emplazó a los clubes de fútbol -y a las sociedades detrás de ellos- a tomar medidas para enfrentar los hechos de esta naturaleza, a raíz de los incidentes ocurridos en el duelo entre Universidad de Chile y Católica, en el marco del Campeonato Nacional.

“Lo que se necesita es que haya una mayor inversión de tecnología en los estadios, que hayan cámaras con reconocimiento facial, que los clubes se animen a poner sanciones severas a los organizadores de los espectáculos que no son capaces de exigir la responsabilidad”, fue el llamado de la máxima autoridad del ente persecutor en conversación con Radio ADN.

Tras el partido se detuvo a 22 individuos por su presunta participación en los hechos de violencia, que afectaron a árbitros, camarógrafos, futbolistas e hinchas. Sin embargo, en la audiencia de formalización el juez de garantía rechazó las solicitudes de prisión preventiva realizadas por la Fiscalía y Azul Azul -concesionaria que administra la U. de Chile- y decretó otras medidas cautelares para los 22 detenidos.

“El hecho de que las personas queden en libertad no se refiere a la gravedad de los hechos, sino que se refiere a la gravedad de los hechos que se le pudieron atribuir a las personas que fueron detenidas. Nosotros hacemos peticiones y los tribunales resuelven sobre la base de los antecedentes con que fueron detenidas, (...) las personas detenidas al interior del estadio fue un porcentaje muy mínimo respecto del total de detenidos y nosotros trabajamos sobre la base de eso”, explicó Valencia.

Además, quien encabeza el Ministerio Público calificó de “reduccionista” la mirada de acotar este tipo de eventos deportivos solo a “espectáculos pagados y organizados con fines de lucro” y que, por lo tanto, el Estado no debería destinar recursos para garantizar la seguridad en estas actividades.

“Si bien es una perspectiva legítima, yo creo que es reduccionista porque tengo la impresión de que en nuestro país el fútbol es más que eso, es más un espectáculo financiado por sociedades anónimas deportivas comparables con un concierto, el fútbol canaliza pasiones, hay amores, los hinchas se sienten dueños de la camiseta más que los accionistas. Es mucho más que eso”, reflexionó el abogado. ç

En la misma línea, aseguró que el problema de la violencia en los estadios no se resolverá de forma aislada por privados o el Estado, sino que se requiere coordinación entre instituciones y todos los actores involucrados: “Nosotros podemos ir, tener un fiscal en el estadio, podemos recibir partes y pedir sanciones severas, pero si no tenemos un esfuerzo colectivo, es más de lo mismo y no tendría mucho sentido”